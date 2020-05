Eli Manning descarta convertirse en entrenador

El ex mariscal de campo de los Giants de Nueva York, Eli Manning, declaró que tomará un año sabático para pensar cuál será su siguiente trabajo, aunque descartó la posibilidad de que pueda convertirse en entrenador en jefe de algún equipo de la NFL.

“Tenía muchas ganas de intentar tomarme un año libre para tratar de concentrarme y establecerme con mi familia y descubrir lo que quiero hacer en el próximo capítulo de mi vida”, señaló a través de una videollamada.

El hermano de Peyton dijo que la razón por la cual no quiere convertirse en coach, es que prefiere pasar más tiempo con su familia en lugar de estar mucho tiempo en los campos de entrenamiento.

“Sé una cosa: no quiero ser entrenador de la NFL. He visto lo que hacen nuestros entrenadores y las horas que pasan, y disfruto estar con mi familia”.

Sin embargo, el dos veces ganador del trofeo Vince Lombardi argumentó que alejarse del futbol americano le resultará muy difícil, por lo que no descarta tomar en un futuro algún trabajo para seguir ligado al único equipo con el cual jugó durante 16 temporadas.

“Este deporte es mi amor y mi pasión. Es todo lo que he sabido durante los últimos 25 años y todo lo que he estado haciendo. No creo que pueda alejarme demasiado de eso. Me gustaría hacer algo con los Giants, mantenerme involucrado con ellos. Probablemente necesito un pequeño descanso en este momento. Así que me tomaré un poco de tiempo”, sentenció.

Extienden entrenamientos virtuales

Por otro lado, la NFL informó a cada una de las 32 franquicias que los entrenamientos virtuales durante esta temporada baja se extienden hasta el 29 de mayo a la espera que pase la contingencia por la pandemia del coronavirus.

En primera instancia el período virtual finalizaría mañana, pero se determinó la extensión, por lo que los equipos todavía no podrán hacer uso de sus instalaciones de manera formal para preparar la campaña 2020, que arrancará en septiembre.

De tal modo que los equipos continuarán en esta denominada temporada baja con la adquisición de jugadores vía agencia libre y ajustando detalles a través de una labor virtual.

Cabe resaltar que los equipos pueden realizar sesiones de instrucción y entrenamiento en videoconferencia cuatro días a la semana hasta por cuatro horas al día durante tres o cuatro semanas.

En esta labor los head coach aprovechan para enseñar diferentes jugadas ofensivas y defensivas, además de ejercicios de acondicionamiento físico llevados a cabo por especialistas.

La temporada baja concluirá a más tardar el próximo 26 de junio para dar comienzo a los campamentos en julio y partidos de pretemporada en agosto. El 10 de septiembre arrancará la campaña 2020 con el partido entre los campeones del Super Bowl, Chiefs de Kansas City, frente a los Texans de Houston.

