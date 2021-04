El delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, denuncia en redes sociales el uso de su imagen para campañas políticas previo a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de julio en México.

Sin decir exactamente a quién se refiere, Gignac difundió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que asegura que desconoce las publicaciones que se han hecho, y aclara que en ningún momento dio autorización para que se utilice su imagen.

TWITTER

''Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Eso se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito pues ustedes son los que tienen que decidir sobre política. Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente a casi todos, y ellos saben que yo no participo en este tipo de cosas'', escribió el francés.

Aunque Gignac no explica a quién se dirige el mensaje, usuarios de Twitter indican que se trata del candidato al gobierno de Nuevo León, Samuel García, por una imagen que aparentemente habría publicado en sus stories en Instagram.

Oye @samuel_garcias no se vale que uses la imagen de Gignac @10APG para hacer campaña, no mames!! pic.twitter.com/BhtbWDJnga — Ana Sofia (@soofiaay) April 14, 2021

