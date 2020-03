El trabajo ciego desde la casa

El futbol es un deporte exigente que requiere de práctica, de repeticiones y de una constancia muy grande si queremos mejorar tanto física como técnicamente.

Es por eso que podemos aprovechar este encierro sanitario y tiempo en casa para mejorar y perfeccionar todos esos detalles que nos faltan por pulir para hacernos mejores dentro de la cancha.

Así seas amateur o futbolista profesional, se sabe que el truco y la gran diferencia entre los buenos y los muy buenos es la práctica o el llamado trabajo ciego.

¿Por qué lo llaman trabajo ciego? Porque es cuando trabajas en silencio y de corazón, por tu pasión y por lo que realmente te gusta, y le dedicas tanto tiempo que los resultados son inmediatos e inminentes.

Es por eso que se eligieron estos ejercicios que te ayudarán mucho a mejorar, aparte de quitarte el ocio y mantenerte en ritmo para futuros encuentros.

Para empezar esta rutina, debemos realizar un calentamiento de aproximadamente 10 minutos con ejercicios de movilidad.

Una vuelta en trote a la casa, al jardín o al lugar donde estés realizando las actividades.

Existen muchas maneras de mejorar como jugador de futbol aún sin disponer de todo el material que nos gustaría, pero que no se nos olvide que el futbol se juega solamente con un balón, así que no hay excusa para no realizar y practicar los siguientes ejercicios.

El primer ejercicio es sencillo, solamente necesitas un balón para realizarlo y un espacio aproximado de un metro libre para tu movilidad con la pelota. De arranque, la intención es solamente pisar la pelota con pierna derecha y luego con la pierna izquierda, uno tras otro realizando un movimiento coordinado y sin dejar que la esférica se deje de mover debajo de nuestras plantas y de un lado a otro. Esto nos ayudará mucho a mejorar el control del balón y el manejo de pelota con la pierna inhábil, que es el enfoque final, mejorar ambas extremidades inferiores.

Tacto. Pisar la pelota para jalarla con ambas piernas.

El segundo ejercicio es básico del futbol, las dominadas. La idea es hacer las mayor cantidad de dominadas posible con ambas piernas. De arranque solamente puedes usar ambos empeines. Para la segunda variante deberás agregar los muslos y combinar tanto pie y muslo en las dominadas. Y para finalizar y agregarle un toque de dificultad al ejercicio, ahora debemos primero controlar el balón con la cabeza, luego con el muslo y terminar de dominarlo con el pie (técnica). Este ejercicio fortalecerá lo que trabajamos en el ejemplo anterior que fue el control.

Para realizar el tercer ejercicio solamente necesitamos el balón con el que veníamos realizando los ejemplos pasados, una pared y un espacio libre de aproximadamente un metro para realizar la movilidad de un lado a otro. Este ejercicio de pase a la pared nos ayudará a mejorar los pases aéreos, el control de la pelota y el golpeo. La idea como en el ejercicio anterior es meterle variantes, el primer golpeo debe ser con la parte interna, en el segundo para agregarle dificultad será con la parte del empeine y para finalizar daremos dos toques, al recibir de la pared, controlaremos con el muslo y golpearemos de empeine o parte interna.

En la pared. Ayuda a medir la intensidad del toque a través de la técnica. ESPECIAL

Cerrar con estiramientos

Como recomendación, al finalizar con nuestra rutina debemos realizar ejercicios de estiramientos de aproximadamente 10 minutos para fortalecer nuestros músculos y así ayudarnos a evitar futuras lesiones.