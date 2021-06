El motivo por el que Giovani dos Santos no ha podido encontrar nuevo equipo

Esta semana el América hizo oficial la baja de Giovani dos Santos, jugador que en su momento llegó como un bombazo procedente de la MLS, pero que no pudo cumplir con los objetivos planteados en Coapa.

Hasta ahora, el atacante no ha podido encontrar acomodo en un nuevo club, y no se debe precisamente a que no confíen en su talento, sino por su alto salario.

Según información publicada por ESPN, el alto sueldo del jugador ha hecho que varios clubes de la Liga MX le cierren la puerta al mexicano, pues este rondaría en los tres millones de dólares anuales, cifra que pocas instituciones pueden pagar.

Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca son algunos de los equipos con los que ha sido relacionado Giovani dos Santos, pero hasta ahora, han estado lejos de concretar un acuerdo.

AJ