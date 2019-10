El momento soñado para Osuna

Llegar a estas instancias no ha sido fácil para Roberto Osuna, el pitcher mexicano que hoy funge como el cerrador estelar de los Astros de Houston, quien aseguró que después del sacrificio realizado durante toda su carrera, ha llegado el momento de levantar la mano para ser protagonista y ganar su primer anillo de Serie Mundial.

“Me siento muy contento por todo lo que está sucediendo, me da orgullo por todo lo que he tenido que hacer para estar aquí, todo lo que ha pasado, me doy crédito porque no es fácil. Vengo dispuesto a disfrutar, a vivirlo a 100%, pero también a tratar de ganar la Serie Mundial”.

El oriundo del poblado Juan José Ríos, Sinaloa, señaló que desde su llegada a la novena texana el año pasado su meta ha sido la misma: ayudar a que Houston triunfe de nueva cuenta en el Clásico de Otoño.

“Estoy contento, agradecido con Dios por la oportunidad que me da para estar aquí. Fue un sueño que tuve desde niño y la verdad es que para eso vine a esta organización. Cuando me cambiaron el año pasado ese era el objetivo, ayudarlos a ganar Series Mundiales, entonces ese es el siguiente paso, pero no nos podemos confiar porque sabemos que tenemos un excelente rival enfrente”.

Pese a que en el último juego ante los Yankees de Nueva York no alcanzó a consumar un nuevo salvamento, Osuna reconoció el apoyo que le brindaron sus compañeros, ya que el mal momento se convirtió en felicidad pura cuando el venezolano José Altuve le dio el triunfo a los Astros con un cuadrangular en la novena entrada.

“Me quedé sin palabras, mis compañeros me han apoyado en cada momento, desde que llegué aquí, eso caracteriza a los Astros, la hermandad que hay entre todos. Ustedes fueron testigos de ese momento, lo que se demostró después del Juego 6. Estar en Grandes Ligas no es fácil, la gente lo mira acostada desde su casa, pero no es nada fácil. Quizá suene mal que lo diga, pero fallamos los mejores cerradores de toda la Liga en la misma noche, un pitcheo y se te va la temporada, todo mundo puede fallar”.

Sobre la oportunidad de estar al lado de José Urquidy, el también relevista mexicano, el lanzador azteca agregó que en instancias como ésta lo único que hacen es apoyarse mutuamente y disfrutar el momento.

“Es mi primera Serie Mundial también, pero trato de decirle que lo disfrute, que la pase bien, porque no sabemos cuándo podamos estar de regreso en este tipo de juegos. Le pido que dé lo mejor de él y lo que tenga que pasar va a pasar”.

Cerrador de alta categoría

Roberto Osuna es el lanzador más joven en toda la historia de las Grandes Ligas en alcanzar la cifra de 150 salvamentos. En 2019 fue el líder de salvamentos de la Liga Americana, algo que ningún serpentinero mexicano había logrado.