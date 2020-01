El momento adecuado, la oportunidad correcta: ''Chicharito''

Javier Hernández ya habla como miembro de la MLS.

El delantero concedió una entrevista al diario californiano Los Angeles Times, donde dijo que su fichaje es "en el momento adecuado".

"Es un delantero central clásico, un delantero absoluto y el máximo goleador de todos los tiempos del equipo nacional mexicano, pero la contribución inicial de Javier "Chicharito" Hernández como miembro del Galaxy fue una asistencia", menciona el diario.

"Cuando la gente me describe jugando", dice Hernández, "siempre dice está en el lugar correcto, en el momento correcto".

Su exilio de la alineación del Sevilla hizo que fuera necesario encontrar otro lugar para jugar. "Fue el momento adecuado, la oportunidad correcta", agregó.

Un jugador extranjero que firmaba con un equipo de la MLS solía equipararse con la reducción de cualquier ambición más allá de cobrar cheques, editorializa el diario. David Beckham lo sabía cuando firmó con el Galaxy en 2007. Beckham había renunciado como capitán del equipo nacional de Inglaterra el año anterior, y se esperaba que su traslado a la MLS marcara más o menos el final de su carrera internacional. Sin embargo, Beckham decidió intentar regresar a la lista de Inglaterra antes de la Copa del Mundo de 2010. Como parte de ese esfuerzo, abandonó dos veces el Galaxy por períodos de préstamos extendidos con el AC Milan de Italia.

''Vengo a jugar. Eso es lo que quiero en mi vida. La gente va a decir qué fue, por qué no pude hacerlo (en Europa), pero a veces en el futbol hay cosas que no están en tus manos'', dice Hernández.

El estigma se ha eliminado en los últimos años, Jonathan dos Santos y Uriel Antuna mejoraron su posición con la Selección Mexicana mientras jugaban para el Galaxy.

"Exactamente, exactamente", dijo Hernández. "Jonathan me dijo que la liga está muy subestimada. Realmente creo que no vengas aquí para retirarte".

Hernández apareció en solo tres juegos para México el año pasado. No quiere hablar de la Selección, (donde se dice está castigado por una indisciplina) y no quiso decir si quería jugar en la Copa Mundial 2022: "En este momento, mi mente está completamente en LA Galaxy".

"Chicharito" solo piensa en una cosa": "Vengo a jugar. Eso es lo que quiero en mi vida. La gente va a decir qué fue, por qué no pude hacerlo (en Europa), pero a veces en el futbol hay cosas que no están en tus manos. Los últimos dos años, los gerentes decidieron dar confianza a otros jugadores en lugar de a mí. Y ahora, LA Galaxy, el gerente del club y la liga, me dice: 'Mira, Javier, queremos darte toda la confianza, toda la confianza para ayudarnos', y por eso estoy tomando esto oportunidad".

El contrato de Hernández con el Galaxy es por tres años e incluye una opción por un cuarto. Se le pagará un salario base anual de seis millones.

El noviazgo de Hernández - agrega el rotativo estadounidense- con el Galaxy comenzó antes de mudarse en septiembre del West Ham de Inglaterra a Sevilla. El gerente general Dennis te Kloese, el entrenador Guillermo Barros Schelotto y el director técnico Jovan Kirovski viajaron a España para comprar al mexicano y cerrar el trato.

La adquisición de alto perfil ayudará al Galaxy a seguir siendo relevante después de que la franquicia de expansión LAFC se robó su lugar como el equipo de futbol más popular de la ciudad en los últimos dos años.

Carlos Vela, símbolo del LAFC ya lo desafió, "anotaré un gol más que él", a lo que "Chicharito" respondió. "No importa si anota o no anota. LA Galaxy es el (club) más grande y definitivamente ganará más campeonatos que ellos".

OF