El liderato le cobra factura a Julien Alaphilippe

El francés Julien Alaphilippe conservó ayer el maillot amarillo del Tour de Francia al término de la última etapa en los Pirineos, pero cedió algo de tiempo, algo que achacó al esfuerzo que ha tenido que hacer estos días para no perder el liderato general

“He dado el máximo y todo el equipo ha hecho un gran trabajo, sobre todo en la primera parte para controlar la escapada. Ha sido muy duro el final, pero he dado todo para mantener el maillot amarillo”, dijo el ciclista del Deceuninck.

“La clave era no sentir pánico, aunque sabía que perdería tiempo, era una etapa muy dura que ha hecho daño a todo el mundo”, señaló.

“Si he perdido tiempo no ha sido por nada especial, ha sido por las dos semanas que llevamos de competición, por todo lo que he tenido que hacer para conservar el amarillo, que empieza a pasarme factura. Ser líder te da unas responsabilidades y comienzan a pesar”.

Aseguró que ha estado aprendiendo de sus propios errores en la defensa del liderato general, lo cual no está acostumbrado a hacer.

“Me ponen la etiqueta de candidato a ganar el Tour porque hace 10 días que estoy de líder, pero hay que ser realistas. Esa ambición no te cae del cielo”.

Alaphilippe señaló que no sería una decepción perder el maillot amarillo y mostró su deseo de que, en caso de que no lo conserve, lo lleve su compatriota Thibaut Pinot, “quien se encuentra en gran forma”.