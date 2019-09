El “jefe” no teme resultado del Clásico Tapatío

El Clásico Tapatío ante el Atlas es el cotejo ideal para darle un rumbo definitivo a Chivas. Un triunfo marcaría un antes y un después en el Apertura 2019, pues Tomás Boy está consciente de que tiene la obligación de romper la mala racha de cuatro torneos sin calificar a la Liguilla, por ello, el “Jefe” aseguró que su proceso no está sujeto a perder o ganar el Clásico, sino que va más allá.

“Tengo dos años de contrato y voy a cumplirlos, eso es lo que pienso. Estoy aquí con el gusto de hacer algo diferente y en esa etapa de transición estamos. Creo que estamos trabajando en ese sentido y no es tan fácil. La reconstrucción no es la construcción de un equipo nuevo con todo y las cosas que pueden suceder”.

"En siete fechas nadie, nadie, ni Guardiola ni el que quieras, puede cambiar a un equipo de futbol. En 10 minutos no se cambia un partido de futbol, entonces hay que tener un poquito de tranquilidad y paciencia”

Por otro lado, Boy lamenta que no haya paciencia para que lleguen los resultados, pues su equipo ha sido bastante castigado por las lesiones y necesita plantel completo para que lo juzguen, al tiempo que resaltó que el de Chivas es un proyecto a largo plazo y no de siete fechas del Apertura en las que ha dirigido.

“En Europa te contratan por un lapso importante. Hablemos de Guardiola. Lo llevaron al Bayern Munich, ganó la Liga, pero no pudo superar a Josef Heynckes y tuvo un proceso de cuatro años. Ahora está en el Manchester City y no se declara competente para ganar la Champions con ese equipo. A eso me refiero, es un proceso, es muy bueno y han gastado 400 millones de euros. Hay buenos entrenadores en México y hay que valorarlos de acuerdo a su plantilla”.

"Definir el rumbo quiere decir que si vamos mejorando podemos ser aspirantes (ganando el Clásico), porque creo estaremos en Liguilla. El equipo estará muy bien cuando esté completo, produciremos más. El equipo va a ganar (el Clásico)”

Para el técnico, en Chivas sí hay un estilo de juego y lo está puliendo con el trabajo que están haciendo, pues tarde que temprano se alinearán los planetas para recuperar a jugadores bajos de nivel, así como lesionados, pero aun así, ve que el accionar de los suyos es muy destacado.

“El equipo está en un buen momento, futbolísticamente está muy cerca de lo que me gustaría que hiciera el Guadalajara, de la forma de manejar el balón, cómo lo trasladan, eso está llegando en un momento muy importante. Después como todo buen entrenador, mal entrenador, vivimos de resultados, pero no tengo tres temporadas aquí, tengo siete juegos con el equipo que inicié”.