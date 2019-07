El futuro sobre ruedas

María José Vizcaíno es una joven que no ha tenido mucho tiempo para adaptarse a su entorno, pues con apenas 16 años de edad, la novel ciclista de Jalisco ha vivido en cuatro estados de México.

Nació en San Luis Potosí, pero el trabajo de su padre la ha llevado a vivir en ciudades como Toluca, Morelia y ahora Guadalajara.

A su corta edad se ha convertido en una especie de trotamundos y quizá sea por eso que ha desarrollado una capacidad enorme para destacar en poco tiempo.

Alguna vez jugó futbol, pero su verdadero éxito llegó cuando decidió practicar el ciclismo de pista, disciplina en la que sólo nueve meses le han bastado para llegar a la Selección Nacional y disputar el Campeonato Panamericano de Pista y Ruta Juvenil 2019.

“Hay veces que no me la creo. Hay un sentimiento de felicidad por cosas como el Panamericano. Cuando me avisaron que estaba seleccionada me tomó por sorpresa por el poco tiempo que llevo.

“Viví el Campeonato Panamericano con mucha alegría, enferma del estómago de tantos nervios, pero con el gusto de estar en casa para encarar este reto de medirme a muchas de las mejores del continente”, recuerda.

¿Pareja con Jessica Salazar?

Este ascenso meteórico en su carrera no sólo le ha valido para dar resultados al corto plazo, sino que también la ha ayudado para llamar la atención de sus directivos y entrenadores, mismos que la consideran como la posible futura pareja de Jessica Salazar, quien hoy por hoy es la atleta más notoria del ciclismo nacional y una de las mejores a nivel mundial.

"A futuro quiero ser la pareja de Jessi (Salazar) y llegar a unos Juegos Olímpicos, es algo que sueño”. María José Vizcaíno, ciclista

“Ha sido algo de no creerse. Ahorita mis entrenadores me han comentado que yo podría ser una futura pareja para Jessi Salazar, quien es una de las mejores atletas que ha tenido México en ciclismo, simplemente cuenta con un récord mundial y está muy loco que me comenten esto, me emociona.

“Me dicen que no sería raro que para el próximo ciclo olímpico yo esté trabajando ahí, con ella, eso me deja con cara de asombro”.

Además de su participación dentro del Panamericano Juvenil de este año, María José se ha ganado un espacio entre las mejores del país gracias a sus actuaciones dentro de la Olimpiada Nacional 2019, justa en la que logró seis medallas: cinco de plata y una de bronce repartidas entre las dos disciplinas que practica: el ciclismo de pista y el BMX.

Con la mira en Frankfurt

Su objetivo internacional a corto plazo es asistir al Campeonato Mundial Junior de Pista, mismo que se realizará en Frankfurt, Alemania, durante las primeras semanas de agosto.