Jalisco manda en Lima 2019

La de Jalisco sigue como la voz cantante por México en los Panamericanos de Lima 2019, pues ayer los atletas de la Entidad tuvieron otra jornada histórica en la que aportaron metales valiosos para la delegación tricolor, al entregar un oro y tres bronces.

Primero, con un merecido triunfo, los jaliscienses Duilio Carrillo González y Melchor Silva Huerta le dieron a México el título en el pentatlón moderno en la modalidad de relevos varonil, esto al conseguir un total de mil 240 puntos.

“Para ser nuestros primeros Juegos, creo que fue muy buen resultado. Es un sentimiento inexplicable, nunca me había tocado vivirlo y al ser mis primeros juegos en un evento tan importante, sí es algo impresionante, escuchar el himno fue lo más bonito”, dijo Carrillo.

“Es el resultado de tanto invertir, de tanto insistir, una tras otra y por fin pegó el llegar el podio. En lo que yo he visto, ha incrementado la cantidad de atletas, se hace un torneo a mayor nivel, los atletas salen a nivel internacional y ahí se toma mucho nivel y mucho más rápido”, dijo por su parte Silva, notablemente emocionado, al igual que su compañero.

Los deportistas mexicanos fueron superiores a la pareja estadounidense formada por Brendan Anderson y Amro Elgeziry, quienes sumaron mil 201 unidades, quienes se tuvieron que conformar con la medalla de plata en esta disciplina.

Mientras que los argentinos Sergio Ali Villamayor y Emmanuel Gerard Zapata se quedaron con la presea de bronce.

Hacen lo suyo en el triatlón y tiro deportivo

El equipo mixto de triatlón consiguió la medalla de bronce en la primera ocasión que se desarrolla esta modalidad en la justa continental. Este equipo tuvo la presencia de los jaliscienses Cecilia Pérez, Claudia Rivas e Irving Pérez, así como del veracruzano Crisanto Grajales, concluyendo con un tiempo de 1:20:57 segundos en el acumulado.

Por su parte, en la disciplina de tiro, Alejandra Ramírez logró la medalla de bronce en tiro deportivo, en fosa femenil, y de paso consiguió boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para México.

De igual forma, Carlos Lamadrid sumó el tercer bronce del día para los jaliscienses en el slalom del esquí acuático.

Carlos Lamadrid regresa al podio tras ocho años

Carlos Lamadrid sumó su segundo metal panamericano. En GDL2011 también ganó bronce. AP / J. Karita

Tuvieron que pasar ocho años para que el tapatío Carlos Lamadrid saboreara las mieles de la victoria. Así, ayer obtuvo la medalla de bronce en el slalom masculino del esquí acuático en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Tras librar cuatro boyas con una cuerda de 10.75 metros en Playa Bujama, el tapatío logró su segundo bronce panamericano después del conseguido hace ocho años en Guadalajara.

“Me siento muy contento, es un sentimiento que no cambio por nada. Tantas caídas, tantos torneos con malos resultados, no queda de otra más que levantarte y seguir. Esto no lo cambio por nada, es una medalla que trabajamos muchísimo mi hermano (Álvaro) y yo, lástima que no se le dio el resultado a él, estamos muy contentos por todo el esfuerzo que hicimos.

“Volver a ganar una medalla después de Guadalajara 2011 es un sueño hecho realidad y que se siga sintiendo la buena vibra y a seguirle dando. ¡Vamos México!, porque se ve que vamos muy bien con el medallero”, platicó Lamadrid.

El oro en esta prueba se lo llevó el dominicano Robert Pigozzi (2.5/10.25) y la plata el canadiense Stephen Neve (2/10.25).

Lamadrid destacó que llegó a Lima hace más de una semana, lo que fue fundamental para conseguir el podio en esta competencia.

“Logramos entrenar y aclimatarnos bien. Se logró el objetivo después de tanto. No lo puedo creer y espero que se sumen más podios de mexicanos”, agregó el ahora doble medallista panamericano.

Reacciones

El equipo mexicano de relevos mixtos fue parte del protagonismo en la prueba de triatlón, ya que desde el primer momento marcó un buen paso por subir a lo más alto del podio.

La jalisciense Claudia Rivas, quien logra la primera medalla panamericana de su carrera, comentó que el esfuerzo que cada uno de sus compañeros mostró en esta última competencia deja el nivel alto para seguir con los objetivos para llegar a Tokio 2020.

“Estamos contentos del trabajo realizado. Todos dimos lo mejor para estar en el podio, aunque se deben mejorar algunos detalles para lo que se viene a futuro, como el preolímpico, en donde debemos ganar”, apuntó.

Rivas abundó que el nivel del triatlón en América es cada vez más alto y eso quedó demostrado en estos Juegos Panamericanos, “pero en lo general estamos contentos por lo realizado. Ahora a lo que sigue para llegar a nuestra meta, que es Tokio, con este equipo”, compartió la triatleta jalisciense.

