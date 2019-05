El futuro del tiro con arco está en buenas manos

Pese a todas las dificultades que suele afrontar esta disciplina a nivel nacional, existen argumentos sólidos para pensar que el tiro con arco mexicano se encuentra en buenas manos, esto debido a las nuevas generaciones que más que novatos lucen como atletas consolidados en los mejores eventos.

"Ahora podemos presumir que hay varios campeones mundiales, además de los que andan ahora mismo en Turquía a punto de irse a un campamento a Holanda"

Para ejemplo bastan un par de nombres: Maya Becerra y Fernanda Zepeda, ambas jaliscienses, ambas seleccionadas nacionales y ambas jóvenes promesas del deporte mexicano de alto rendimiento.

Hoy, mientras este par de arqueras se encuentran en Europa concentradas con la selección nacional, el jefe de entrenadores del Code Jalisco, Fernando Becerra, destaca la calidad de sus pupilas.

“Nosotros tenemos ya muchos años en el arco compuesto, metiendo mucha gente a la selección mexicana en las diferentes categorías. Ahora tanto Fernanda como Maya tienen mucha experiencia, tiempo en selección nacional, con excelentes resultados, ambas son campeonas mundiales por equipos en mundiales juveniles y cadetes, tienen puntos bastante importantes. Son las siguientes generaciones del arco compuesto”.

“A esas edades esa modalidad está muy fuerte a nivel internacional y México tiene grandes talentos. Ahora podemos presumir que hay varios campeones mundiales, además de los que andan ahora mismo en Turquía a punto de irse a un campamento a Holanda. Está en buenas manos el futuro del tiro con arco”, compartió.

Tanto Becerra como Zepeda forman parte de una selección mexicana de lujo que enfrentará el Campeonato Mundial de Tiro con Arco a realizarse el próximo junio en Holanda. Asimismo, Maya Becerra marcará la historia de este deporte a nivel nacional, pues será la primera mexicana en competir en Juegos Panamericanos dentro de la modalidad del arco compuesto.

Retos y esperanzas

Sin embargo, pese al gran ánimo que existe a futuro en torno a la delegación mexicana de tiro con arco, el profesor Fernando Becerra detectó algunos puntos clave en los que tendrán que trabajar por el bien de este deporte, pues según lo señala, hay procesos que deben llevarse desde antes de que el atleta deje de ser juvenil.

“Desgraciadamente dependemos de apoyos del gobierno y en este tiempo creo que no puede ser de esa manera"

“Nos hace falta todavía sistematizar otras cosas, hacer procesos, invertirle mucho más en los procesos selectivos y no esperar a que el muchacho llegue a mayores, ese proceso debe estar desde juveniles, tener un equipo real en juveniles, no sólo conformarlo para eventos internacionales, sino que sea un equipo del que se esté nutriendo la selección nacional. Se necesitan programas, capacitaciones, competencias de preparación, no sólo esperar a que llegue el mundial juvenil cada dos años”.

De la misma forma, el jefe de entrenadores del Code Jalisco destacó la necesidad que tienen de formar vínculos más estrechos con la iniciativa privada, pues aseguró que de otra forma será difícil conseguir apoyos que estén a la altura de las exigencias.

“Desgraciadamente dependemos de apoyos del gobierno y en este tiempo creo que no puede ser de esa manera. Yo entiendo que el gobierno tiene muchos gastos, mucho qué hacer, y es por eso que debemos lograr algo muy fuerte junto con la iniciativa privada, aprovechar el gran nivel que tiene el país en tiro con arco. Desgraciadamente como no es un deporte que se vea mucho en televisión, también los inversionistas no le entran mucho, sin embargo es una apuesta segura. Ahora mismo en Turquía las muchachas del recurvo van a pelear la medalla de oro en la Copa del Mundo, y eso pasa en cada Copa, se puede invertir bien”, finalizó.

Delegación completa para el Mundial de Holanda en Junio ·

Recurvo femenil: Alejandra Valencia, Aída Román y Mariana Avitia. Suplente: Karla Hinojosa. ·

Recurvo varonil: Ángel Alvarado, Ernesto Boardman y Luis Álvarez. Suplente: Carlos Rojas.

Compuesto femenil: Andrea Becerra, Fernanda Zepeda y Brenda Merino.·

Compuesto varonil: Rodolfo González, Antonio Hidalgo y Julio Fierro.

Jaliscienses en esta justa mundial: Andrea Maya Becerra, Fernanda Zepeda, Karla Hinojosa y Julio Fierro.

AC