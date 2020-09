El difícil presente de Matías Almeyda

Matías Almeyda dejó marcado su nombre en letras de oro en la historia de Chivas debido a que logró levantar cinco títulos, convirtiéndose no solo en uno de los más queridos por la afición rojiblanca, también como uno de los estrategas más cotizados de la Liga MX, siendo incluso vinculado en algún momento con la Selección Mexicana.

Tras su salida del Guadalajara, el técnico argentino decidió probar suerte en la MLS, tomando el mando de un modesto equipo como el San Jose Earthquakes, donde igualmente generó mucha expectativa y pese a que tuvo un inicio negativo con tres derrotas consecutivas, logró enderezar el rumbo.

En el pasado torneo de "MLS Is Back", competencia que se celebró en Orlando debido a la pandemia por el coronavirus, el equipo de Almeyda fue una de las gratas sorpresas del campeonato alcanzando los cuartos de final donde cayeron 4-1 ante el Minnesota United; a partir de ese momento las cosas se han tornado complicadas.

INSTAGRAM / @sjearthquakes

En el actual campeonato estadounidense, el San Jose Earthquakes donde cabe recordar que también militan otros viejos conocidos de la afición de Chivas como Carlos Fierro y Oswaldo Alanís, marcha en el último lugar de la clasificación de la Conferencia Oeste con 11 puntos en 13 juegos disputados, pero eso no es lo más preocupante.

En el total de esos encuentros, el Earthquakes ha anotado solo 17 goles por los 38 que ha tenido en contra, teniendo una diferencia de -21, y sumando ya su quinto partido recibiendo cinco goles o más en lo que va del año, teniendo el récord negativo más grande de la institución y nunca visto en la MLS.

INSTAGRAM / @sjearthquakes

Minnesota United, LAFC, Seattle Sounders, Portland Timbers y Colorado Rapids, son los clubes que no han tenido piedad ante Almeyda y sus dirigidos, goleadas que también han comenzado que medios y aficionados del equipo comiencen a cuestionarse la continuidad y estilo de juego del argentino.

Goleadas en contra del San Jose Earthquakes:

2-5 vs Minnesota United

1-5 vs LAFC

1-7 vs Seattle Sounders

1-6vs Portland Timbers

0-5 vs Colorado Rapids

Al finalizar el encuentro ante los Rapids, Matías Almeyda negó rotundamente que su continuidad en el banquillo del San Jose esté en duda al confesar que está en constante comunicación con los altos mandos del equipo y que se trabaja en el proceso para revertir los malos resultados.

"No hay pretextos. Es triste perder como estamos perdiendo. Es un momento que no me había tocado nunca, hay parte de culpa mía en no encontrar la manera. Es falta de respeto y mala leche que pregunten en este ambiente si sigues en tu trabajo, porque el trabajo no se le quiere sacar a nadie. Hay gente que se rasca las bolas y trabaja, y otros lo hacemos con amor y pasión", fueron frases de Almeyda.

INSTAGRAM / @sjearthquakes

La magia y expectativa de Matías Almeyda en la MLS vive un momento complicado y tendrá la tarea de buscar de cualquier manera revertir los números rojos que se apoderan del San Jose Earthquakes para que así su alta credibilidad como entrenador no se vea afectada de ninguna forma.

AJ