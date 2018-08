El carnaval de Fidel Kuri

Fidel Kuri, dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, respondió a las acusaciones de Memo Vázquez y aseguró que aunque no firmó contrato con el técnico, no le debe un solo peso.

“No le debo ni un centavo al señor Memo Vázquez. Si el señor tiene pruebas que las presente... Sí, dirigió cuatro fechas sin contrato... para qué lo acepta... Lo acordé personalmente con él. Yo no lo quería".

“El señor Memo Vázquez merece mi respeto. Hablé con Mario Trejo le dije que no quería que dirigiera al equipo, porque gracias a Lobos nos salvamos. Él me dijo que le diera la oportunidad a Memo... Le dije a Memo que ya traía a (Carlos) Barra, pero por insistencia de Trejo permití que siguiera... pero no le dirigí la palabra”.

Aceptó que no había contrato firmado con el timonel: “Su contrato terminó en abril. No hay contrato porque me fui a Rusia. Él me pidió 11 meses de contrato, hasta mayo del año que entra. Julio está pagado... No sé por qué me está reclamando. Memo es un mandilón. Yo no lo quería, Mario Trejo lo defendió. Me perdió cuatro partidos, dos de Liga y dos de Copa. Le ganaron de suerte al Puebla, por los jugadores”.

Y aseguró: “No le debo ni un centavo al señor Memo Vázquez. Si el señor tiene pruebas que las presente... Sí, dirigió cuatro fechas sin contrato... para qué lo acepta... Lo acordé personalmente con él. Yo no lo quería".

“El señor Trejo sacó la cara por él. Nunca firmé un contrato con Reinoso, con ningún técnico, yo les decía “vamos a jugárnosla... El señor es un ‘Dandy’, porque cree que ganó una Final... Lobos nos salvó, no fue él... Memo Vázquez que asuma como hombrecito, está traumado por que América lo revolcó... Viene Juvenal Olmos, que tiene 11 años sin dirigir y va a sacar adelante al Veracruz”, dijo el mandamás de los escuelos a la cadena ESPN.

No hay dobles contratos: Femexfut

Además de confirmar que el técnico Guillermo Vázquez sí tenía contrato vigente con el Veracruz, la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol exhortaron a todos sus afiliados a apegarse a sus reglamentos.

"Memo es un mandilón. Yo no lo quería, Mario Trejo lo defendió. Me perdió cuatro partidos, dos de Liga y dos de Copa. Le ganaron de suerte al Puebla, por los jugadores”.

Luego de la salida del técnico de las filas de los Tiburones, él y el dueño del equipo, Fidel Kuri, aseguraron que no había contrato firmado, aunque la Liga MX lo desmintió a través de un comunicado.

“En el caso particular del club Veracruz, informamos que el Sr. Guillermo Alejandro Vázquez Herrera se encuentra con contrato vigente ante la Liga MX, hasta la finalización del Torneo Clausura 2019”.

Aunque se hablaba de un adeudo de Tiburones Rojos con el estratega, añade que no se tiene registro de ello.

De la posible existencia de dobles contratos entre afiliados a la Femexfut, indicó que esos son acuerdos entre particulares y fuera de las normas de la Liga MX y del organismo.

REEMPLAZO

Juvenal Olmos, nuevo técnico

El club de futbol Veracruz oficializó este día la contratación del chileno Juvenal Olmos como nuevo director técnico, en reemplazo de Guillermo Vázquez, quien renunció al cargo hace dos días. El último club que dirigió Olmos fue el Everton de su país, esto en el año 2007.