Situación del Veracruz enfada a Vázquez

La estadía de Guillermo Vázquez en el Veracruz llegó a su fin. El estratega renunció a la dirección técnica de los Tiburones Rojos. “La decisión obedece a las condiciones que se han venido dando y que han complicado nuestra labor” en el equipo, afirmó el propio timonel a través de un comunicado.

La determinación se da en momentos en los que el club atraviesa por problemas como el tema de salarios.

Vázquez agradeció “a Fidel Kuri Mustieles por haber confiado en mí, al señor Fidel Kuri Grajales y al resto de la directiva por permitirme dirigir un club histórico y de tradición; juntos, jugadores, afición, directiva y cuerpo técnico logramos la permanencia”.

“Esta experiencia me hizo crecer como técnico y persona. ¡Deseo el mayor de los éxitos para el club y que se logren los objetivos que se tracen!”, finalizó Vázquez.

Ayer, Mario Trejo, vicepresidente de los Tiburones Rojos, habló al respecto de la decisión del estratega. “Me llamó (Memo), me dijo que tenía que hablar conmigo de manera urgente. Le dije que estaba en el partido de la Femenil, que me esperara, pero insistió y ya fui con él. Me dijo que se iba, que ya no se presentaría a la concentración. Dejó plantado al equipo”, puntualizó a El Universal.

El mal momento de los escualos, así como el caso de los adeudos, son cosas que ya habían hablado cuerpo técnico y directiva. Dicha situación, confunde aún más a Mario Trejo.

“En verdad no entiendo su salida. Todo eso ya lo habíamos hablado. Sé que en momentos te puedes desesperar, pero hablando se puede llegar a un arreglo, no tengo la menor duda”, declaró.

Trejo reconoció que habló con él, que trató de hacerle ver las cosas; sin embargo, la decisión de Vázquez Herrera estaba tomada.

El ambiente en los jugadores era normal. Según el directivo, los futbolistas entendieron la situación, sin embargo, les dejó algo muy claro: “Si alguien quiere acompañar a los que se fueron, adelante, los que seguimos aquí vamos a trabajar igual de fuerte. Hay un compromiso mucho más allá de lo deportivo y es el moral”, destacó el directivo de los escualos.

Por el momento, el puesto de Memo Vázquez será ocupado Hugo Chávez, quien trabajaba en las Fuerzas Básicas del Veracruz y ayer fue presentado como timonel interino.

Chávez desea quedarse fijo con los escualos

Hugo Chávez afirmó que su objetivo es quedarse como técnico permanente al frente del equipo Veracruz, ya que lo considera su casa, luego que fue el equipo en el que debutó como futbolista en el que se mantuvo prácticamente toda su carrera.

“Es un paso enorme y yo vengo con la mentalidad de poder quedarme”.

“Es un paso enorme y yo vengo con la mentalidad de poder quedarme”. Llegar al puesto “es un reto que desde que empecé a estudiar para director técnico lo tuve en mente. Afortunadamente se me da aquí en mi casa, donde inicio como jugador y hoy la vida y la directiva en agradecimiento a un buen trabajo me da esta confianza”, dijo.

“Soy una persona nacida en este puerto y sé lo que significa que el Tiburón pierda o gane”, apuntó al tiempo que destacó que el plantel actual tiene mucha calidad por lo que confía en que los resultados positivos no tardarán en llegar.

“Veracruz tiene muchísimo talento y al final creo que su afición está ávida de un equipo protagonista y creo que los jugadores lo pueden lograr”, sentenció.

CAOS AL INTERIOR DEL PLANTEL

Problemas de salarios

A la renuncia de Guillermo Vázquez como director técnico del Veracruz, se le suma la inconformidad al interior de Tiburones Rojos. El plantel se encuentra dividido: mientras algunos no tienen problemas contractuales, poco más de la mitad no cuenta con contratos acorde a salarios mejor remunerados; los que están registrados ante la Federación Mexicana de Futbol tienen un valor de 50 mil pesos.

Los elementos andinos que vinieron del extranjero, como Bryan Carrasco y Joe Abrigo no poseen ninguna problemática con sus sueldos, sin embargo, la mayoría de sus compañeros sí, al no firmar el famoso doble contrato que sirve para cobrar cantidades mayores a los que se registran ante la FMF.

El tema se ha mantenido en calma, no obstante que muchos de los futbolistas inconformes no dan crédito a que Fidel Kuri Grajales, dueño del equipo, hasta el momento no les ha dado la cara para solucionar la situación. Incluso se sabe que la renuncia de Vázquez se debe en gran medida a que no hay comunicación con el propietario de los Tiburones Rojos.