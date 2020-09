El año loco de Rigoberto Urán

Como el paisaje de los Alpes, el último año vivido por el ciclista colombiano Rigoberto Urán ha estado lleno de altibajos: desde estar postrado en un hospital tras una grave caída en la Vuelta a España y pensar en la retirada a estar peleando actualmente por el podio en el Tour de Francia.

En la sexta etapa de la última Vuelta a España, el pasado seis de septiembre de 2019, Rigo sufrió una dura caída y el antioqueño, de 33 años, se lesionó en un pulmón, además de romperse la clavícula y la cápsula izquierda.

Tardó varios meses en poder subir de nuevo a una bicicleta y confesó a sus allegados que no tenía la motivación para seguir con su carrera. “Como estaba el año pasado, que fue muy complicado, yo estaba para dejar el ciclismo”, recordó el lunes durante la segunda jornada de descanso del Tour.

Pero lo que siente por la bicicleta le hizo replantearse su situación: “Sigo disfrutando de salir a entrenar con la bicicleta, de competir, de sentir el cariño de los aficionados y cuesta dejarlo cuando mantienes la pasión por algo”.

Después llegaría la pandemia del COVID-19, que paralizó todas las competiciones ciclistas. Un nuevo obstáculo que le hizo pensar que quizás ya no estaba para luchar en el ciclismo de élite.

“Obviamente al principio del año no pensaba estar acá, pero en los últimos meses estaba pedaleando bien y me sentía bien”.

A Urán también le sirvió su experiencia para sobreponerse a la exigencia que supone el deporte de alta competición: “Cuando haces parte de un equipo en el Tour de Francia hay presión, hay nervios.

“Pero cuando has vivido tantas cosas en tu vida y cuando sabes que el deporte no es ahora mi prioridad o mi felicidad, aunque lo respeto muchísimo y el ciclismo me ha dado muchas cosas en mi vida, lo que trato es de hacerlo lo mejor posible en cada carrera y de que los resultados no me afecten demasiado”.

Urán mantiene una ventaja de 11 segundos sobre su compatriota Miguel Ángel López en la pelea por la tercera posición del Tour de Francia, que mañana estará disputando su etapa reina entre Grenoble y Meribel, de 170 km de recorrido, en los que se ascenderán dos colosos alpinos, el Col de la Madeleine y el Col de la Loze, ambos de categoría especial.

Los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar ocupan los primeros dos puestos de la clasificación, con una diferencia de 40 segundos entre ambos.

JL