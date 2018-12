El VAR calienta la Liguilla

Los partidos de Ida de Cuartos de Final entre Toluca y América, así como el Monterrey ante Santos, dejaron al videoarbitraje asistido mal parado, pues tres estrategas lo criticaron por considerar que incidieron en el resultado.

Tras las muestras de inconformidad expresadas por los directores técnicos Miguel Herrera (América), Hernán Cristante (Toluca) y Salvador Reyes (Santos), la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó a través de una serie de comunicados que investigará las declaraciones.

“¿De dónde carajos sacó seis minutos este güey?”, preguntó Herrera al final del partido del jueves contra el Toluca en el juego de Ida de Cuartos de Final. El tiempo agregado por el colegiado Adonaí Escobedo permitió que los Diablos anotaran al 90’+6 el gol que significó el empate 2-2.

“Es la tercera vez que el VAR con ‘V’ de vergüenza, afecta”, dijo por su parte Cristante, técnico del Toluca, inconforme por el uso del videoarbitraje.

Salvador Reyes, técnico de Santos, criticó la actuación del colegiado Luis Enrique Santander, quien dirigió el encuentro entre los Laguneros y Rayados. Reyes también se mostró inconforme por la aplicación del videoarbitraje.

“El señor (Luis Enrique) Santander sigue subido en su macho y no va a revisar la jugada, cuando es una mano separada del cuerpo en el área. No sé por qué no van a revisar”.

Brizio sale en defensa de los nazarenos

Pese a las críticas que recibieron tras disputarse los partidos de Ida de Cuartos de Final, el titular de la Comisión de Árbitros de la FMF, Arturo Brizio, consideró que los silbantes lo hicieron de manera correcta.

“Los partidos, con la intensidad que se jugaron, me parece que los árbitros salieron bien librados”, dijo.

Lamentó las críticas realizadas por el técnico del América, Miguel Herrera, y de su homólogo de Toluca, Hernán Cristante, por la labor del cuerpo arbitral.

“En el VAR no nos hacemos patos, no podemos hacer la petición de investigación a la comisión y es un tema disciplinario. Es la cantaleta de siempre de descalificar lo que pasa afuera”, apuntó a ESPN.

Bonilla pide paciencia para el videoarbitraje

Bonilla espera mejores resultados del VAR. MEXSPORT

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, recordó que están en un proceso de aprendizaje y con situaciones por mejorar, pero que al final confían en los beneficios que brinda la tecnología en busca de la justicia deportiva.

Esto, luego de las acusaciones y protestas de Miguel Herrera y Hernán Cristante sobre el uso del VAR en el futbol mexicano. “Tenemos confianza en que será benéfico para el futbol y para la Liga. Por desgracia todo proceso tiene momentos de ajuste y mejora y es lo que estamos atravesando. Habrá que trabajar mucho en la capacitación y estoy seguro que el señor (Eduardo) Brizio y el señor (Yon) De Luisa están al pendiente de estos trabajos y será menor el tiempo para ajustar los pendientes y fallas”.