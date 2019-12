El “Tuca” se va con una frustración extrema

La eliminación que sufrió el equipo de los Tigres de la UANL en Cuartos de Final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX frente a América generó una “frustración extrema”, aceptó el técnico brasileño Ricardo Ferretti.

“Es una frustración enorme, extrema. Todos tienen un mal día y nosotros lo tuvimos, perdimos muchos mano a mano en el sector defensivo, eso que es nuestro sello, la fortaleza que hemos tenido en muchos años no la tuvimos”, dijo el “Tuca”.

No quiso hablar de la actuación del defensa Carlos Salcedo, quien entró de cambio por el lesionado Hugo Ayala, y que se equivocó en el tercer gol del cuadro azulcrema, además de que cometió un penal.

“No hablo de ningún jugador individualmente, aunque haga… no sé, tres o cuatro goles, hablo del equipo, y si me conviene hablo, si no, no lo hago, así de sencillo”, apuntó.

Respecto a lo que les dijo a sus jugadores en el descanso para salir al segundo tiempo en el que se pusieron sólo a un gol de eliminar al América, indicó que les pidió que jugaran a lo que saben.

“Muy sencillo, que jugaran lo que saben, lo que se entrena, su capacidad individual que tienen, la colectiva, no les pedí nada del otro mundo, así de sencillo, que hicieran lo que saben y que jugaran futbol. El resultado tiene que ser consecuencia de lo que hagas o dejes de hacer, y nosotros dejamos de hacer cosas importantes defensivamente en el primer tiempo”, estableció.

Así mismo, negó que ahora el favorito al título sea el América, ya que su deseo es que el campeonato se quede con el Monterrey.