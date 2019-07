El Tri disputará partido de trámite sin el "Tata"

Luego de sufrir de más y de eliminar de manera dramática a su similar de Costa Rica, la Selección mexicana quiere evitar cualquier susto en el duelo de Semifinales frente a Haití, la cual busca llegar a su primera Final de Copa Oro.

La cancha del Estadio de la Universidad de Phoenix será el escenario de este cotejo después de que el cuadro mexicano tuvo un complicado juego de Cuartos de Final, pues se fue hasta penales, en los que se definió todo gracias a una atajada de Guillermo Ochoa, quien lavó la falla de Raúl Jiménez en su primera oportunidad desde los once pasos.

Mientras que el cuadro de Haití ha escrito gestas heroicas en el mundo del futbol en el área de la Concacaf, no sólo por haber avanzado por primera vez en su historia a la segunda ronda, sino porque está en la antesala de la Final. Su presencia en estas instancias no ha sido ninguna casualidad, muestra de ello fue la espectacular remontada que tuvo en Cuartos de Final ante Canadá, con la que perdía 2-0 al medio tiempo, y le dieron la vuelta.

El técnico de la Selección, Gerardo Martino, quiere evitar que llegue la hecatombe de no ganar un torneo como la Copa Oro, el cual se ha convertido en una obligación para México.

El argentino aseguró que contrario a lo que ha platicado con sus jugadores, “a veces los medios devalúan a una competencia en la que si al final nos encuentran ganadores no pasada nada, pero si somos perdedores se crea el clima para la hecatombe”.

Claro que no huye de la responsabilidad para estar cerca de “lo poco que hay para ganar y lo mucho que hay para perder, son situaciones que conocemos de antemano. Nunca nos corrimos del lugar de ser favorito, no es nada que he aprendido durante la competencia, lo sabía desde antes”.

El argentino añadió que él y su cuerpo técnico han estado en constante evaluación desde el principio, ya sea por los de adentro como por los de afuera. “Creo que como entrenador y como cuerpo técnico, debemos de ser evaluados desde el primer partido. Los tiempos son algo que necesitamos, pero no creo que haya un partido en el que estemos bien evaluados”, dijo.

Calma y nos amanecemos

Gerardo Martino no le rehúye a la responsabilidad, pero también pide, no directamente, un poco de comprensión: “Llevamos seis meses en el cargo; (pero) es la segunda vez que nos juntamos con los jugadores, todavía hay cosas para hacerlo mejor. Estoy conforme, pero hay mucho por crecer, cosas puntuales, cosas generales”.

Habló sobre su rival, Haití, al que le dio mérito, y por eso, tratará de presentar al mejor equipo que pueda: “Estamos recuperando o tratar de recuperar a los futbolistas. Queremos que estén lo mejor posible para Haití, porque tenemos que estar preparados”.

Apareció el discurso político, pero sincero, en apariencia: “Haití es un equipo tremendamente efectivo, que aprovecha las oportunidades que le da el rival para meterse al partido. Aprovechó contra Costa Rica y aprovechó contra Canadá, porque las mínimas concesiones que le da el rival las aprovecha”.

No pone excusas: “Tenemos que jugar el partido que queremos nosotros y no el partido que quiere Haití; la envergadura no nos afectará”.

Jorge Theiler, su auxiliar, será el responsable de la banca mexicana, ante la suspensión del “Tata”.

Posibles Alineaciones

Haití

1. Johnny Placide, 2. Carlens Arcus, 16. Andrew Jean, 6. Jems Geffrard, 22. Alex Christian, 10. Donald Guerrier, 19. Steeven Sabat, 21. Bryan Alceus, 7. Herve Bazile, 9. Duckens Nazon, 20. Frantzdy Pierrot, DT. Marc Collat.

Suplentes

12. Duverger, 23. Rouaud, 5. Alexis, 8. Herivaux, 11. Etienne, 18. Desiré y 15. Cantave

México

13. Guillermo Ochoa, 21. Luis Rodríguez, 3. Carlos Salcedo, 2. Néstor Araujo, 23. Jesús Gallardo, 6. J. dos Santos, 4. Édson Álvarez, 10. Luis Montes, 22. Uriel Antuna, 9. Raúl Jiménez, 20. Rodolfo Pizarro, DT. Gerardo Martino.

Suplentes

1. Orozco, 5. Reyes, 15. Moreno, 7. Pineda, 8. Rodríguez, 11. Alvarado y 14. Vega

Sede: Estadio de la Universidad de Phoenix

Hora: 21:00 horas

Clima: 39°

Televisión: Azteca 7 y Televisa 5

Multimedia: Minuto a minuto en: informador.mx

SUN