El Tri Sub-20 detroza a Aruba y avanza en el Premundial

La Selección mexicana Sub-20 se dio gusto goleando 10-0 a Aruba y avanzó así a la siguiente fase del PremundialPremundial con límite de edad de Concacaf que se disputa en Bradenton, Florida, en Estados Unidos.

José Juan Macías, jugador de Chivas, anotó cuatro goles (11', 14', 42' y 45'), Daniel López, de Xolos, se despachó con un doblete (21' y 27') y completaron la desproporcionada goleada Misael Domínguez (50'), Diego Hernández (64'), Alexis Gutiérrez (71') y Efraín Corona (75').

El resultado pone a México a la cabeza del Grupo B, con 13 puntos luego de cinco partidos y una diferencia de goles de 29 tantos a favor.

Jamaica, con los mismos puntos que el Tri, queda en segundo lugar por su menor diferencia de goles (+21).

Alineaciones

México: 1.- C. Higuera; 2.- K. Álvarez; 3.- G. Sepúlveda (c); 4.- E. Orona; 6.- N. Cárdenas; 7.- C. Gutiérrez; 8.- M. Domínguez; 9.- J. Macías; 16.- F. Plascencia; 19.- D. López y 20.- A. Lozano. DT. D. Ramírez.

Aruba: 1.- J. Faro; 2.- J. Jiménez; 3.- M. Jacobs; 5.- E. Heyden; 6.- J. Myrthil; 7.- G. Croes; 9.- K. Maduro; 11.- E. Clarissa (c); 12.- R. Gross; 15.- B. Galvis y 19.- C. Arends. DT. S. Tromp.

RR