El San Luis aceptará castigo

Alberto Marrero, presidente de Atlético San Luis, aseguró ayer que acatará la sanción que imponga la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, pero que, pese a los hechos de violencia en el Estadio Alfonso Lastras, no renunciará a su cargo.

Sobre la suspensión del partido contra Querétaro, que los Gallos Blancos ganaban 2-0, la Comisión Disciplinaria de la FMF no ha dado el marcador oficial.

En la grada norte del inmueble se suscitó el acto de violencia que generó la suspensión del encuentro entre San Luis y Querétaro del domingo, así como varios lesionados, que los aficionados tuvieran que resguardarse en la cancha como medida de seguridad y que el futbol mexicano se vea manchado.

En conferencia de prensa, Marrero lamentó que las medidas de seguridad fueran rebasadas y que ahora le queda, al igual que a otras instituciones, trabajar duro para que esto no vuelva a suceder.

Abundó que su club acatará sin ningún problema la sanción que aplique la Comisión Disciplinaria, la cual “servirá como precedente en el futbol mexicano”.

Enfatizó que la violencia no tiene cabida, que está preocupado y ocupado por lo sucedido el domingo. “Les pido perdón”, dijo Marrero, pero agregó que “nunca me ha pasado por la cabeza renunciar. Me siento avergonzado”.

Lesionados, detenidos y denuncias

El primer informe preliminar de las autoridades civiles tras los actos violentos en el Estadio Alfonso Lastras casi al final del partido entre Atlético San Luis y Querétaro, habla de nueve personas lesionadas, dos detenidos y cuatro denuncias.

Aarón Castro, vicefiscal General del Estado, informó en conferencia de prensa conjunta con directivos del equipo, que la Fiscalía Estatal cuenta con cuatro denuncias y una de ellas es de oficio.

Luego se refirió al número de personas lesionadas ingresadas desde anoche y durante la madrugada: un menor en un hospital privado, cinco en el Central, dos en IMSS Ocampo y un menor en el IMSS de Zapata.

Además, existen dos detenidos, uno de ellos por daños a una patrulla estatal y otro por afectar a un automóvil particular.

Con Querétaro es pelea segura, dice barrista sanluisina

Para integrantes del grupo de animación del Atlético de San Luis “La Guerrilla”, no fue una sorpresa que la violencia estallara en la jornada pasada. La esperaban por tratarse del “Clásico del Centro”.

Desde que retornaron a Primera División, las riñas eran minúsculas en el Estadio Alfonso Lastras hasta que apareció el acérrimo de los potosinos, el Querétaro.

“Con Querétaro siempre es así, lleva años (el conflicto). Me parece que falló la seguridad, eran muy pocos elementos de seguridad -cuento unos 250-, muy pocos para tantos visitantes, fue lo que falló. Además, no se les vende tanto boletaje a los visitantes, porque saben que ante Querétaro es un clásico, es pelea segura, ellos llegan a provocar y por eso casi siempre hay pelea”, relató “Ana”, una integrante de “La Guerrilla”, quien pidió el anonimato.

“La Guerrilla” es la barra que alienta desde hace 21 años al equipo de San Luis Potosí y que terminó por absorber a la extinta “Tribu Real”, la cual, apoyaba al Real San Luis. Al existir dos grupos de animación con casi la misma afinidad, el de “La Guerrilla” siempre se pronunció como una sociedad de choque y resistencia, por ello la nombraron “La Guerrilla”.

“La relación con la administración del equipo es buena, hay un reglamento. No somos conflictivos, pero sí hay un lema que es, ‘nos buscan, nos encuentran’”.