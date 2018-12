El “Rey Midas” del Ascenso

Equipo que dirige en el Ascenso, lo hace protagonista, lo clasifica a la Liguilla y, si se da tiempo, lo hace campeón y logra el pase a la Primera División. Es por eso que Luis Alfonso Sosa se ha convertido en el amo y señor del Ascenso MX y ahora con el título del Apertura 2018 en el banquillo del Atlético San Luis, tiene medio boleto para el Máximo Circuito, mismo que buscará con ahínco en el Clausura 2019.

Sin embargo, Poncho no se encuentra del todo conforme, pues señaló que le gustaría tener un proyecto estable en la Primera División, ya que ha tenido buenos torneos con Leones Negros, equipo con el cual descendió, así como con Necaxa, escuadra que clasificó hasta Semifinales y estuvo cerca del título, no obstante, a las directivas no les gusta del todo su estilo y terminan contratando a entrenadores de mayor experiencia y que pocas veces logran los títulos que tiene Sosa.

“Tengo 14 años de entrenador, de esos habré dirigido al menos 11 años en esta categoría (Ascenso MX), en Primera División me tocó un año con UdeG, un año con Necaxa y sin poner ningún tipo de justificación, todos sabemos lo que pasó en UdeG, que descendimos por diferencia de goles, pero no fuimos el último lugar general y si hubiera existido el VAR en aquella ocasión, te aseguro que no descendemos, eso te lo firmo. Lo que pasó alrededor del equipo ya todo el mundo lo sabe; después con Necaxa llegamos a Semifinales y el equipo el segundo torneo hizo 21 puntos, en total hicimos 47 puntos, sólo León había hecho cuando ascendió 49 unidades, es decir, nos quedamos dos puntos debajo de ese equipo que fue bicampeón”, dijo Poncho Sosa, quien recientemente fue campeón con el Atlético San Luis al vencer a Dorados en la Final.

“En Primera División mis números no son malos. De repente las cosas como son, si soy bueno en el Ascenso es porque he dirigido acá porque he encontrado el método y demás y ha sido el correcto, porque muchos han pasado muchos años en esta categoría y no han ganado nada y otros pasan muchísimos años en Primera División y no pasa absolutamente nada, entonces las cosas siempre como deben ser, en cuanto a méritos, tengo suficientes para dirigir de otra forma, no sólo ascendiendo equipos, sino en Primera División”, comentó.

Sólo es medio boleto

Poncho Sosa se mostró feliz por haber obtenido el título del Ascenso MX hace apenas unos días al vencer a Dorados en la Final, sin embargo dijo tener sentimientos encontrados, esto por el hecho de que no se ha ganado nada, y es que si no logra el ascenso al Máximo Circuito en el verano próximo, será como si nada hubiera pasado.

“Contento, siempre ganar un título te pone feliz, pero la verdad es que es una felicidad incompleta, se ganó sólo medio boleto, es la oportunidad de estar disputando la Final de Ascenso, necesitamos o queremos que uno llegue a esas instancias, es decir, intentaremos ser campeones nuevamente, pues aquí si no asciendes, no te sirve de nada, entonces tenemos un trabajo importante por delante y completar esa alegrías que genera este título”.