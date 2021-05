Cuando en el Rebaño preguntaron por Érick Aguirre, las charlas avanzaron, buscaron negociar de una u otra forma, pero llegó un momento en el cual Chivas reaccionó y le dio las gracias al Pachuca, institución que en los últimos años le ha ido excelente en las negociaciones de algunos jugadores con varios equipos, en especial cuando se habla de los rojiblancos.

El Guadalajara ofrecía por Érick Aguirre los derechos federativos de Alejandro Mayorga, el lateral zurdo, quien incluso fue consultado y habría aceptado. A Fernando Beltrán, en lo que se ponen de acuerdo en el Necaxa con la llegada de los nuevos socios, le ofrecían un préstamo sin opción a compra. Es decir, Chivas recibía al joven lateral y en cambio mandaba a a la Bella Airosa a Mayorga y al “Nene”, uno vendido y el otro prestado.

Pachuca, consciente de la necesidad que tiene el Guadalajara de un jugador con las características de Aguirre, dijo estar de acuerdo con la llegada de Mayorga, elemento joven que encaja en lo que desean para el próximo torneo, pero a Fernando Beltrán no lo querían en préstamo, sino que los rojiblancos les cedieran las derechos federativos. Aunque la directiva de Chivas sabe que Víctor Manuel Vucetich no lo pondrá a jugar, tampoco piensan usarlo como moneda de cambio para adquirir a otro jugador y ya no poder recuperar al mediocampista en un futuro.

Cuando Beltrán habló con Amaury Vergara para solicitarle que lo cedieran a otro equipo porque quería jugar, el dueño le dijo que le daba todo el apoyo, pero de ninguna manera sería con opción a compra y que el club que requiriera de sus servicios tendría que aceptarlo mediante un préstamo a un año y sin la oportunidad de adquirir sus servicios.

Ambas partes estuvieron de acuerdo en lo anterior y de no encontrar un club que cubra su salario, Chivas lo dejará en la institución para pelear un lugar el próximo torneo, sabiendo de ante mano que no jugará, pero prefieren eso a regalarlo como lo pretendía el Pachuca.

Por lo pronto, las negociaciones por Érick Aguirre parece que se han estancado.

