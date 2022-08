El Guadalajara Open AKRON avanza en su construcción

La oficina de Gustavo Santoscoy, director del Guadalajara Open AKRON, habitualmente es un lugar tranquilo y silencioso, pero estos días en los pasillos se escucha el estruendo de los martillos, taladros y trabajadores que participan en la remodelación del Centro Panamericano de Tenis, pues en menos de 60 días la ciudad entrará en un exclusivo grupo de nueve ciudades que tienen el privilegio de albergar un torneo de categoría 1000 dentro de la WTA.

Con una sonrisa en el rostro y café en mano para iniciar la mañana, Santoscoy hace un recuento de lo que se está haciendo para que el próximo mes de octubre las mejores 56 tenistas del mundo se sientan como en casa al pisar Guadalajara.

—¿Cómo te sientes en la recta final antes de que inicie el evento?

—Ya nerviosos, contentos, con muchas presiones por la organización, pero van saliendo las cosas. Estamos preparados y creo que esto va a ser un espectáculo para todos los amantes del tenis, y para los que no son, van a aprender de lo que es el mejor tenis del mundo.

—¿Cuál ha sido la diferencia entre organizar las Finales y un torneo 1000?

—Las Finales se realizaron en solo dos meses, logramos hacer todo. Hoy tenemos más conocimiento, más preparación, más experiencia y eso nos ha ayudado bastante para tomar las cosas con más calma y más profesionalismo. Hoy estamos mucho mejor preparados, mucho mejor organizados.

—Escuchamos el ruido de la construcción de fondo, ¿qué es lo que están haciendo en el complejo?

—Estamos arreglando canchas, haciendo laterales y las partes de atrás de las canchas más amplias para que puedan jugar su mejor tenis. Estamos arreglando dos canchas, un estadio para mil 500 personas, otro para dos mil 500. Eso para instalaciones deportivas. En la parte de abajo, de áreas comunes, estamos arreglando baños, el área de staff de jugadoras, gimnasios, mejores equipos. Es un continuo crecimiento del tenis en México con lo que estamos haciendo en Guadalajara, así que las instalaciones cada día deben estar mejor.

—Después de que se da la noticia de la cancelación del evento en China, ¿por qué crees que eligieron a Guadalajara para ser la sede?

—A raíz de las Finales demostramos que somos una gran ciudad, una ciudad que ofrece todo. El público es sumamente importante, estadios llenos. A la WTA lo que le gusta es que el deporte se vea en todo el mundo, que la ciudad lo acoja, lo reciba y la prensa fue sumamente importante y bueno, la ciudad ofrece gastronomía, cultura, hotelería… creo que se juntaron tantas cosas que la WTA nos vio como una buena sede y hemos logrado bastante y somos la capital de Latinoamérica del tenis.

—Has hablado con las jugadoras, ¿qué te dicen?

—Cuando las veo, me encanta que me digan 'quiero regresar a Guadalajara, me encanta la comida'. Aquí comen tacos, salen a los restaurantes, oyen el mariachi, es un folclor que lo viven y lo sienten, es algo que tenemos los mexicanos y sobre todo Guadalajara que no ven en otros países.

—¿Cuántas personas están colaborando para que este evento sea una realidad?

—Somos un equipo muy profesional. Trabajamos diariamente cerca de 45 personas en diferentes direcciones, pero vamos a llegar a 750 mil 800 personas que son las que nos ayudan, entre voluntarios, boleros, jueces, transporte, logística.

—¿Qué representa para la ciudad en derrama económica este torneo?

—Creo que es sumamente importante, no solamente desarrollo. En derrama económica estaríamos alrededor de los mil, mil 500 millones de pesos de derrama económica; y el nombre de Guadalajara durante las Finales se posicionó arriba de 140 millones de dólares y era un torneo de solamente ocho jugadoras. Ahora que tenemos 56 yo creo que el nombre de Guadalajara va a estar arriba de los 250 millones de dólares de promoción de todo el mundo. Nos van a ver 180 televisoras a nivel mundial.

—¿La gente podrá disfrutar del evento fuera del complejo?

—Estamos trabajando de la mano con la Cámara de Comercio de Guadalajara, para llevar todo el evento a diferentes sectores y a diferentes establecimientos. Tenemos alianzas para que pongan el tenis durante la semana en hoteles, restaurantes, bares. Queremos que se sienta el tenis. Estamos trabajando con Tequila para excursiones, con Tonalá y Tlaquepaque, estamos tratando de que el público que venga de otras ciudades y otro país no solamente vea tenis, sino que vean las riquezas de nuestro estado.

—¿Qué pasará con el Abierto de Zapopan?

—Por lo pronto nos vamos a enfocar en un solo evento. Un 1000 es un evento muy grande, Guadalajara es una gran ciudad, una gran sede para este tipo de eventos, pero vamos a darle la pausa al Abierto de Zapopan para que este 1000 pueda seguir, pueda agarrar la fuerza que tiene que agarrar a nivel mundial y vamos a ver qué pasa en los próximos meses.

A DETALLE

Todavía hay boletos disponibles

Los boletos se pueden adquirir en www.boletomovil.com

Hay boletos disponibles desde $150 pesos.

Al comprar el boleto para el Estadio AKRON de Tenis las personas tendrán acceso a las canchas de entrenamiento, canchas 1 y 2, Grand Stand y el Estadio.

El evento se celebrará del 17 al 23 de octubre.