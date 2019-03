El "Chango" Herrera buscará hacer valer la casa

Luego de algunos años de ausencia en suelo tapatío, el peleador de artes marciales mixtas, Álvaro “Chango” Herrera, está de regreso en el lugar que lo vio nacer para debutar como uno de los estelares de la empresa Combate Américas el próximo viernes en la Arena Coliseo de Guadalajara, cuando se enfrente al español Ignacio Capella en pelea de peso Ligero.

El peleador jalisciense manifestó su emoción por volver a subir a la jaula en calidad de local, por lo que espera deleitar al público tapatío que poco a poco comienza a enamorarse de las artes marciales mixtas.

Es conocido en Europa (Capella), es de estilo agresivo. Estamos trabajando la estrategia para contrarrestar eso”. Álvaro Herrera, peleador de Combate Américas

“Me siento muy feliz, contento y emocionado por volver a pelear en Guadalajara porque ya tenía un par de años en los que no peleaba aquí. También me siento emocionado por debutar en la empresa Combate Américas, que es un nuevo comienzo para mi carrera. He peleado en diferentes lugares, pero me emociona mucho pelear ante mi gente, quiero dar un buen show, hacer lo que amo, dejar que todo fluya”.

Tras haber militado en la empresa UFC, el famoso “Chango” señaló que esta etapa le ayudó a mejorar mucho como peleador, aunque se llegó el momento de dar un nuevo salto en su carrera.

“Fue un sueño llegar ahí, me hizo madurar mucho como peleador por todo lo que aprendí, también me hizo darme cuenta de mis errores y de lo bueno que estaba haciendo, pero ahora trato de vivir esto como un nuevo comienzo. La confianza en mí mismo creció y eso es lo que siento”.

Herrera destacó la manera en la que se ha preparado para este combate, en el que enfrentará a un agresivo combatiente español. Desde boxeo hasta pelea en el piso, el tapatío aseguró estar listo para saber contrarrestar los embates de su contrincante.

“La preparación ha sido dura porque hemos entrenado en todos los aspectos, tanto en pelea de pie como en el suelo y en lucha. Hemos pulido muchas cosas, áreas que no habíamos tocado en otras peleas, pero me siento fuerte, siento que voy a darle una gran sorpresa a todos”, concluyó Herrera.