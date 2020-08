El Atlas está obligado a ganar

La directiva del Atlas estaba segura el martes de cortar por lo sano, dándole las gracias a Rafael Puente del Río como técnico del primer equipo, pero la plantilla pidió una oportunidad para revertir la situación, así lo dijo Pepe Riestra, director de futbol de Grupo Orlegi, quien precisó que ante el Atlético de San Luis es obligado ganar.

“Después del partido del lunes creíamos que era momento del cambio, trabajamos de la misma manera, pero los resultados no se están dando, así que es momento de que cada quien tome su camino. Si no hay un cambio radical en la situación, si no se transmite, obviamente hay un plan B, si así lo podemos llamar”.