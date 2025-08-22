A espera de que se confirme el fichaje de Edson Álvarez por el Fenerbahce de la liga de Turquía, uno de sus maestros desaprueba el cambio de liga.

Pese a que con este movimiento, Álvarez busca más continuidad en el futbol europeo, para Ricardo La Volpe, es un retroceso en su carrera. A sabiendas de que tiene 27 años de edad.

¿Qué dijo La Volpe sobre el traspaso de Edson Álvarez al Fernerbahce?

En una reciente entrevista, el 'Bigotón' piensa que jugar en la liga turca perjudicará al mediocampista. A pesar de que va a un equipo que juega competencias europeas, estará por debajo del balompié de élite.

"No vas a comparar una liga con la otra, respeto a Turquía, es otra liga, una liga mucho más inferior. Los grandes jugadores se van a Inglaterra, Francia, España, Italia. Dependiendo a dónde vas a jugar y a qué equipo vas a jugar", aseveró.

"Yo a Turquía no la tengo como ‘uf’, más allá que es un gran equipo que va a estar en la Champions. Son ligas que no están a la altura de Inglaterra, de Italia, mismo Francia, mismo España", expresó para Claro Sports.

Sin embargo, para no verle el lado malo, La Volpe considera que Edson puede aprender demasiado de un equipo que es dirigido por Jose Mourinho.

"Puede mejorar en recibir de espalda. No sabe lo que es un perfil orientado, me extraña que a su edad no sepa. Yo lo tuve más como central y yo le hablé como referencia de un Rafa Márquez. Está a una edad que todavía con un buen técnico, de esos que son muy detallistas puede aprender", finalizó.

Te puede interesar: Israel niega hambruna en Gaza; ONU responde

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB