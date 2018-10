Duele verlos perder: Carlos Fierro

El delantero del Morelia Carlos Fierro jamás niega el amor que le tiene al Guadalajara, equipo que ahora le duele verlo sufrir, ya que tiene muchos amigos y siempre estará agradecido con la institución que le abrió brecha, que le cambió la vida y espera, que pronto encuentren el camino correcto para conquistar éxitos.



"Eso lo he dicho siempre, en casa sigo los partidos de acá, nunca me voy a olvidar de la institución que me ayudó a cumplir mi sueño. Duele verlos perder, duele verlos sufrir, igual a la afición que siempre me apoyó. Ahora estoy en otro lado, debo respetar a la afición que me brinda su apoyo incondicional".



Fierro indicó que desde su salida al Cruz Azul, se fue con un grito contenido, se fue como menos lo quería y en el tiempo que tampoco lo deseaba, ya que sabía le podía dar mucho más al Rebaño.



"Estoy muy contento desde que me invitaron Roberto (Hernández) y los directivos, el proyecto es interesante, me gustó mucho cuando me lo presentaron y estoy al máximo acá, en todos los aspectos entregando todo".



Fierro precisó que si bien es cierto están en zona de Liguilla, no debe confiarse porque nada han logrado, lo bueno se acerca ya, que es el cierre de torneo.



"Era un partido importante, se sumó de tres unidades, pero también sabemos que no se ha conseguido nada, estamos ahí pero estamos conscientes que si no ganamos otro partido, nos quedamos fuera".

