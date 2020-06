Drew Brees ofrece disculpa por ''comentarios insensibles''

Después de que las redes sociales ardieran por sus declaraciones, el quarterback de Saints de Nueva Orleans, Drew Brees, publicó un mensaje en el que ofreció una disculpa a las personas a las que lastimó con sus palabras.

En una carta publicada en Instagram, que acompañó con un brazo negro y otro blanco entrelazados, Brees escribió:

"Me gustaría disculparme con mis amigos, compañeros de equipo, la ciudad de Nueva Orleans, la comunidad negra, la comunidad de la NFL y cualquier persona a la que lastimé con mis comentarios ayer. Al hablar con algunos de ustedes, me rompe el corazón saber el dolor que he causado".

"En un intento por hablar sobre el respeto, la unidad y la solidaridad centrados en la bandera estadounidense y el himno nacional, hice comentarios insensibles y perdí por completo la marca en los problemas que enfrentamos en este momento como país. Carecían de conciencia y de cualquier tipo de compasión o empatía. En cambio, esas palabras se han vuelto divisivas e hirientes y han engañado a la gente a creer que de alguna manera soy un enemigo. Esto no podría estar más lejos de la verdad, y no es un reflejo exacto de mi corazón o mi carácter. Aquí es donde estoy parado".

"Apoyo a la comunidad negra en la lucha contra la injusticia racial sistémica y la brutalidad policial y apoyo a la creación de un cambio de política real que haga la diferencia".

"Condeno los años de opresión que han tenido lugar en todas nuestras comunidades negras y que todavía existen hoy".

"Reconozco que nosotros, como estadounidenses, incluido yo mismo, no hemos hecho lo suficiente para luchar por esa igualdad o para comprender realmente las luchas y la difícil situación de la comunidad negra".

"Reconozco que soy parte de la solución y que puedo ser un líder para la comunidad negra en este movimiento".

"Nunca sabré lo que es ser un hombre negro o criar niños negros en Estados Unidos, pero trabajaré todos los días para ponerme en esos zapatos y luchar por lo que es correcto".

"SIEMPRE he sido un aliado, nunca un enemigo. Estoy enfermo por la forma en que se percibieron mis comentarios ayer, pero asumo toda la responsabilidad. Reconozco que debería hablar menos y escuchar más ... y cuando la comunidad negra habla de su dolor, todos debemos escuchar. Por eso, lo siento mucho y le pido perdón".

La tarde de ayer, el futuro miembro del Salón de la Fama declaró "que nunca estará de acuerdo con nadie que no respete la bandera de Estados Unidos", en una entrevista con "Yahoo Sports".

La opinión de Brees obtuvo la reprobación de múltiples atletas de renombre en Estados Unidos como LeBron James e inclusive compañeros de los Saints.

Durante años, Brees ha sido uno de los deportistas que más dinero donan a causas sociales y es participativo en la comunidad de Nueva Orleans.

