Drew Brees asegura que si regresa en 2020, será con Nueva Orleans

Una de las grandes incógnitas que envuelven esta agencia libre de la NFL, es la situación del mariscal de campo Drew Brees, quien confesó que si regresa a los emparrillados para la Temporada 2020 será con los Santos de Nueva Orleans.

Durante una entrevista previo al Pro Bowl de este domingo, Brees señaló que aún no sabe si anunciará su retiro o regresará para su temporada número 20 en la NFL, con la organización de los Santos.

"Nunca había estado en la situación en la que estaría reflexionando acerca del retiro. Para mí…no sé qué tanto tiempo ha sido con los Santos, he jugado con ellos 14 años, no es acerca de si logramos acordar, es cuándo lo lograremos. En esta etapa de mi carrera, no está por sentado que regresaré cada año, pero cuando llegue el momento, siempre seré un Santo", externó el quarterback de 41 años de edad.

En días anteriores, el gerente general de la institución de Luisiana, Mickey Loomis señaló que esperan contar con Brees la próxima temporada, por lo que aguardarán a que tome una decisión al respecto.

Egresado de la Universidad de Purdue, en Indiana, fue seleccionado por los Cargadores de San Diego (hoy, Los Ángeles), en el draft de 2001 y tras ser agente libre en 2006, se decantó por Nueva Orleans, por encima de los Delfines de Miami.

Con los Saints, Brees logró conquistar el Super Bowl XLIV cuando derrotaron a los Potros de Indianápolis; además ha sido nombrado 13 veces al Pro Bowl y es actualmente es el líder de pases de anotación de todos los tiempos de la NFL con 547.

Además, registra 77 mil 416 yardas totales y un total de seis mil 8676 pases completos, para un porcentaje de 67 por ciento.

AJ