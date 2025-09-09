Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Qué cinturones están en disputa?

El enfrentamiento entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford está a días de llevarse a cabo desde Las Vegas, Estados Unidos, este sábado 13 de septiembre.

Las y los aficionados del boxeo verán cómo los púgiles se disputan el nombramiento de campeón indiscutido del peso supermediano, división para la cual, según anunció la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el estadounidense es el retador oficial .

Para este combate, si bien ambos peleadores tuvieron el mismo tiempo de preparación, definitivamente no tuvieron los mismos objetivos físicos en camino a este enfrentamiento en Nevada.

Bud Crawford tuvo que modificar su entrenamiento y alimentación para subir de las 147 a las 168 libras, mientras que el mexicano continuó sus entrenamientos con normalidad. Este aspecto de cara a la pelea en este mes patrio desató las críticas de diversos periodistas deportivos y también de los aficionados.

¿Qué cinturones podría perder Canelo si es derrotado por Crawford?

Saúl "Canelo" Álvarez pondrá en juego su título indiscutido de peso supermediano, lo que incluye sus cuatro cinturones correspondientes a los cuatro organismos oficiales:

El cinturón de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo)

El del CMB (Consejo Mundial de Boxeo)

De la OMB

El de la FIB (Federación Internacional de Boxeo)

Cabe recordar que el evento no será visto por televisión abierta, aspecto que molestó e indignó al Canelo, pues Netflix no permitió a las televisoras mexicanas la difusión del encuentro.

