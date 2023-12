Dolió la salida de Pauno: Orozco Chiquete

A pesar de que había sufrido una lesión que lo alejó de las canchas durante algunos encuentros, Jesús Orozco Chiquete fue un hombre en el que confió el director técnico Veljko Paunovic, es por eso que al zaguero central del Guadalajara y hoy seleccionado nacional, le dolió la salida del timonel serbio de la institución rojiblanca.

"En lo personal sí me dolió un poco, creo que es un gran entrenador, es un entrenador que siempre nos defendió. Estoy muy agradecido con él y le deseo todo el éxito en todo lo que venga para él, porque se lo merece", dijo el joven tapatío.

Sin embargo, para Orozco Chiquete, la renuncia de Pauno no fue algo que le sorprendiera, ya que a su parecer, hubo algo que no le gustó, aunque a su sentir, el grupo sí esperaba volver de vacaciones y encontrarse con él y llevar a cabo la pretemporada.

"No me sorprendió, creo que al fin y al cabo él tomó sus decisiones, si él decidió irse, fue porque no veía muy claro, aunque desconozco el motivo, pero no me sorprendió en lo absoluto. La verdad no lo veía venir, todos contábamos con que iba a seguir, todos contábamos con eso", comentó el defensor del Tricolor y de las Chivas.

FS