“Divino” Espinoza, con preparación de primer nivel

Convencido de que quiere consolidarse en el mundo de los encordados, Rafael "Divino" Espinoza lleva una preparación de primer nivel bajo las órdenes del experimentado entrenador tapatío Manuel Robles, quien ha formado a campeones mundiales de la talla del sonorense Oscar Valdez.

"Estoy con la confianza que te da el saber que llevas un buen entrenamiento, una preparación de primer nivel con alguien como Manuel Robles, con quien ya había trabajado en Estados Unidos. El que esté conmigo en mi gimnasio es algo que me llena de confianza", compartió.

"Con mi entrenador de verdad que he aprendido mucho, él tiene bastantes conocimiento que le han heredado de familia y a mí me los ha transmitido para saber lo que tengo que hacer. Tengo ciertas cualidades como la distancia y la altura; con él he aprendido a sacarles provecho".

Luego de que el año pasado sólo realizara una pelea en diciembre, el "Divino" adelantó que este 2018 piensa tomar todos los combates que sea posible, esto para comenzar a llamar la atención de las grandes empresas boxísticas.

"Después de un año de inactividad estoy regresando, en este año mi objetivo es realizar las máximas peleas que pueda para aumentar mi récord y firmar con una buena empresa para resolver mi futuro deportivo", finalizó.

Tras comenzar su carrera como profesional en 2013, Rafael Espinoza tiene un récord inmaculado de 12 victorias, 10 de ellas por la vía del cloroformo.

LS