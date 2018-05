Directiva de Chivas niega que Pizarro salga

A pesar de que es un hecho de que Rodolfo Pizarro no seguirá vistiendo la playera del Guadalajara y que está prácticamente vendido a Rayados del Monterrey o bien, esperan una oferta más interesante que venga del Viejo Continente, el director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda volvió a afirmar, como ya lo había hecho en semanas anteriores, que el volante sigue siendo futbolista del Rebaño Sagrado a pesar de que hay ofertas formales por él, locales e internacionales.

“Ofertas siempre ha habido, eso lo dije. Es jugador de Chivas y había ofertas de Europa y en México también. Sí hay mucho interés en Rodolfo, es un gran jugador y al final repito exactamente lo mismo que dije hace 10 días en esa rueda de prensa, hay mucho interés por Rodolfo, hay ofertas de Europa y México por el jugador”, mencionó el dirigente.

Por lo pronto, Pizarro sigue perteneciendo a Chivas, esto hasta que no se haga oficial por parte de las directivas del Guadalajara y de Rayados de Monterrey, mientras tanto el jugador se prepara en un gimnasio privado de la Perla Tapatía para estar en la mejor forma física posible.

“Mientras no suceda otra cosa, se haga oficial y no firme, seguirá perteneciendo a Chivas, hay temas económicos en cualquier equipo, ya expresé lo que significa Rodolfo para nosotros, compartí esa opinión con los dueños, pero hay temas económicos que sobrepasan la parte deportiva y ahí no puedo intervenir”, dijo tajantemente Francisco Gabriel de Anda.

