Diego Lainez desea que la liga se reanude y pueda concluirse

El mediocampista mexicano Diego Lainez espera que la Liga de España se reanude y que termine la competencia de esta campaña 2019-2020, aunque entiende que la prioridad ahorita es la salud y por ende los torneos están detenidos.

El futbolista del Real Betis sabe que su escuadra iba por buen camino en la temporada después de un comienzo complicado, por lo que el sueño de pelear por competiciones europeas estaba intacto, aunque eso pasa en la actualidad a segundo término.

"Queremos jugar, que termine el campeonato. Nosotros así lo queremos porque veníamos en una línea ascendente. Esperemos que se juegue, aunque lo primero es la salud", mencionó el tabasqueño.

En declaraciones para un reconocido medio internacional, Lainez platicó acerca de lo que hace durante esta cuarentena que cumple a causa de la pandemia del COVID-19.

"Me entreno en las mañanas con mi mamá, ya en la tarde me pongo a jugar FIFA; juego con gente de México lo hacemos más entretenido en este tiempo. Juego con el Betis y me pongo de titular a hacer goles", señaló el juvenil mexicano, quien en la vida real ha tenido pocas oportunidades con su club.

Admitió llevarse de buena forma con su compatriota Andrés Guardado y con el capitán Joaquín Sánchez, por lo que se encuentra cómodo en el conjunto verdiblanco.

"Soy muy cercano a él (Andrés Guardado) y cuando tengo dudas me acerco a él, siempre está detrás de mí. Es muy gracioso (Joaquín), todo el día nos tiene muertos de risa; es una persona que admiramos mucho. A mí me llama Dieguito", confesó.

