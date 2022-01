Diego Cocca valora el empate ante León

El director técnico del cameón Atlas, Diego Cocca se fue tranquilo con el empate logrado ante León la noche de este miércoles, pero sobre todo valora el esfuerzo de sus muchachos, luego de lo complicado que fue meterse a la cancha del Nou Camp, con toda la problemática que ha tenido el equipo en las últimas semanas.

Y es que Atlas no tuvo una pretemporada en forma, tuvo poco tiempo para prepararse para el inicio del Clausura 2022, así como enfermos de COVID-19 de la talla de Julio Furch, Julián Quiñones y Gonzalo Maroni, así como la lesión de Emanuel Aguilera.

“Valoro mucho el resultado, más allá del punto logrado, sino por la forma, venir a esta cancha es difícil, es un rival de mucha jerarquía, tuvimos poca preparación para iniciar el torneo, tuvimos problemas de COVID, tuvimos a Julio y a Julián que son una pieza muy importante para nosotros en el funcionamiento, el desafío era venir a esta cancha y no sufrir, los muchachos hicieron un trabajo muy bueno, me gustó la personalidad y la convicción, terminamos jugando con muchos canteranos (Barbosa, Zaldívar, Reyes, Márquez, Torres, Trejo, Herrera, Aguirre), entonces estoy muy orgulloso del crecimiento que ha tenido este equipo”, platicó Cocca al finalizar el duelo ante los Esmeraldas.

Lo cierto es que el estratega atlista no se fue del todo contento y más por el resultado, no obstante sí se va tranquilo por la forma en que su equipo encaró el encuentro.

Contento con el resultado no me voy, siempre me voy contento si es que ganamos, me voy contento con las formas y es muy importante, las formas sobre todo cómo terminamos jugando, cómo atacamos, cómo tuvimos situación de gol al último minuto, cómo forzamos los errores del rival, ahí sí estoy contento”, siguió.

MQ