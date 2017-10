Descartan fraccionar Chivas San Rafael

El doctor Armando Ledesma (del Club Deportivo Jalisco y Oro), posee 900 acciones de las mil que hay sobre los terrenos de San Rafael, es el dueño mayoritario y desde hace décadas tiene pleito legal con el Sindicato de Azucareros, quienes a su vez, según el apoderado legal de Ledesma, Héctor Ramón Lecourtoix, le rentaron el predio a Chivas por 20 años falseando documentos, por un monto entre 50 y 90 mil pesos al mes.

El Guadalajara tiene trabajando en San Rafael 12 años, bajo un contrato de renta con opción a compra, pero el apoderado legal Lecourtoix, aseguró que todo esto terminará en noviembre o diciembre póximos, cuando un juez dé el fallo a favor del doctor Ledesma, con lo cual ganarán el juicio y les llevará año y medio tomar posesión del predio hoy conocido como Chivas San Rafael.

Lecourtoix aseguró que el proceder de Chivas en cerrar las instalaciones, obedece a que él dejó papeles legales a uno de los abogados de cabecera de Jorge Vergara, Arturo Gálvez, donde se le notifica que en noviembre el tema legal quedará resuelto y el doctor será el único dueño, junto a sus socios minoritarios, y no quienes les rentó en su momento, Azucareros.

El abogado descartó que Chivas haya vendido para fraccionar la zona, porque no tienen papeles para hacerlo y sabían perfectamente los abogados de Vergara que estaba en litigio el predio.

“Es bueno que la sociedad esté enterada que no hay licencia de construcción en San Rafael, que los Azucareros no han vendido a Chivas ni éstos tampoco, porque así me lo hicieron saber los Azucareros. No hay ningún permiso autorizado para San Carlos de construir en San Rafael. La gente debe saber esto para que no caiga en fraude de algo que no se va a construir”.

Indicó el abogado que hace algunos años Chivas y Azucareros se unieron buscando un arreglo, el cual quedó, pero el Guadalajara incumplió en los acuerdos para comprar el terreno, propiedad del doctor Armando Ledesma y sus socios.

Profeco garantiza pago a usuarios

Gabriela Vázquez, delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Jalisco, informó que los usuarios del Club Chivas San Rafael serán respaldados, luego de que el pasado martes la directiva del Guadalajara cerrara el club sin avisar a los socios.

“Se les reembolsará esa parte (monetaria) donde ya no se les había cumplido el servicio y había una negativa al contrato que ya se había adquirido por parte del consumidor”, indicó en rueda de prensa.

Vázquez recordó que con factura o recibos los usuarios tienen un año para presentar sus quejas en las oficinas de la Profeco (Morelos 1830), aunque recomendó que no dejaran pasar tanto tiempo. También anunció que multarán a Chivas. “Habrá sanciones de los 488 pesos a los cuatro millones 105 mil pesos. La ley nos dice que es de acuerdo a la intención y capacidad de pago”.

Tras el cierre algunos usuarios ya no pudieron entrar al espacio de casi cinco hectáreas, ubicado en la Colonia Jardines del Nilo, ni siquiera para recoger sus pertenencias.

Las protestas suben de tono

Ante el incumplimiento del Club Chivas San Rafael, que prometió que ayer abriría sus puertas en punto de las 09:00 horas para que sus socios pudieran recoger sus pertenencias, la protestas subieron de tono a las afueras del inmueble.

Cientos de usuarios se dieron cita en el complejo deportivo y al ver que el reloj avanzaba sin que hubiera acceso a las instalaciones, el ambiente comenzó a volverse tenso al grado de que la seguridad privada colocó cadenas para asegurar las puertas del club.

La respuesta de los presentes fue un efímero bloqueo de la calle Manuel M. Ponce, sin embargo la mayoría de los usuarios abogó para que dejaran transitar libremente a los automovilistas que circulaban en las inmediaciones del club.

Sin respuesta de alguna autoridad del complejo, algunos de los inconformes reclamaron sacudiendo las puertas. Fue entonces que se escucharon las primeras voces desde el interior: “Van a pasar de uno en uno sólo a recoger sus pertenencias, para devoluciones de dinero se les dará una cita posterior”, dijo un sujeto resguardado por la seguridad privada del lugar.

Fue después de las 10:00 horas cuando pasaron las dos primeras personas a recoger sus pertenencias, sin embargo afuera la multitud seguía impaciente. La Policía de Guadalajara apareció a custodiar la escena.

La espera sería larga, pues cada pareja que pasaba a las instalaciones duraba 25 minutos en promedio para salir con sus pertenencias.

Por lo anterior, un buen número de socios decidió retirarse del lugar, sin embargo la espera de algunos se prolongó hasta la tarde de ayer.