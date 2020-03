Deportistas dan ejemplo al recuperarse de COVID-19

La pandemia de COVID-19 afectó al ámbito deportivo con creces, pues no sólo obligó a la suspensión de torneos, carreras, eventos y el aplazamiento de justas veraniegas, también afectó la salud de atletas que han enfrentado la crisis sanitaria en carne propia.

Los primeros contagiados se dieron en Italia y España, dos de las naciones más afectadas por la propagación del coronavirus, muchos de ellos futbolistas que provocaron pequeños epicentros en sus clubes como la Sampdoria, Fiorentina, Juventus, Valencia y Espanyol, entre otros.

Del mismo modo, la NBA, registró deportistas como portadores de COVID-19, tenistas, ciclistas, entrenadores y hasta directivos fueron alcanzados por el virus que ha paralizado al mundo, sin embargo, algunos ya se impusieron al padecimiento.

Dybala y Gabbiadini, la esperanza de una Italia paralizada

En medio del sombrío escenario que vive Italia, la luz de esperanza la muestran dos jugadores de la Serie A que se recuperaron del complicado padecimiento: el argentino Paulo Dybala, delantero de Juventus, y el italiano Manolo Gabbiadini, atacante de la Sampdoria.

El 21 de marzo, la "Joya" dio a conocer que él y su novia, Oriana Sabatini, dieron positivo por el virus formalmente denominado SARS-CoV-2, luego de que su compañero en Juventus, Daniele Rugani, también lo contrajera.

Tras poco menos de una semana, el propio Dybala confirmó para los medios institucionales que estaba por recuperarse y relató cómo llevó su aislamiento, así como su lapso con el padecimiento.

"Estoy bien. Mucho mejor después de algunos síntomas fuertes que tuve los primeros días. Me dolían los músculos, tenía el cuerpo cansado y sentía que me faltaba el aire", reveló.

Previamente, la Sampdoria anunció el caso de Gabbiadini, quien fue el segundo futbolista de la Serie A en confirmar su contagio, por lo que posteriormente, se confirmó que varios jugadores el club también se infectaron.

Este martes, el atacante de 26 años de edad, informó que se sobrepuso al nuevo virus que se originó en China y ha golpeado a Europa con una gran propagación.

"Me siento mejor y he reanudado los entrenamientos. Pienso en Bérgamo y en mis padres. Esta tragedia me ha golpeado profundamente, como lo hizo con millones de italianos y personas de todo el mundo", comentó para medios internacionales.

Rudy Gobert, de burlarse del COVID-19 a sobreponerse a él

Antes de la expansión del coronavirus en Estados Unidos, el pívot francés del Jazz de Utah, Rudy Gobert, rompió los lineamientos de prevención impuestos por la NBA el 9 de marzo, al tocar los micrófonos de la prensa, en un acto de burla.

Cuatro días más tarde, se confirmó su caso positivo por COVID-19, hecho que encendió las alarmas en las duelas de la Liga, por lo que se suspendió el torneo y se anunció el contagio de su compañero Donovan Mitchell.

Luego de dos semanas con el padecimiento, el 27 de marzo, ambos basquetbolistas recibieron el alta médica y se unieron Christian Wood, ala-pívot de Pistons de Detroit, quien también se recuperó.

Mariana Arceo da el ejemplo a México

Luego de una estadía en Barcelona, España, la pentatleta mexicana Mariana Arceo, regresó a México para confirmar que contrajo coronavirus, noticia que dio el 18 de marzo, por lo que se convirtió en la primera deportista del país en contagiarse.

Sólo una semana después, Arceo se impuso al COVID-19 en un padecimiento que catalogó como "una pelea muy difícil física y mentalmente".

"Se llegó el día que durante muchos días esperé: Mi vida está fuera de peligro. Hoy seré la primera mexicana en recuperar la salud después de ser contagiada del coronavirus. Los momentos más difíciles de mi vida los pude superar", expresó en redes sociales.

Mikel Arteta

El español Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, fue diagnosticado con el nuevo coronavirus el 12 de marzo, 48 horas después de que Evangelos Marinakis, propietario de Olympiacos, equipo que había enfrentado previamente, también confirmó su contagio.

El caso de Arteta obligó a la Primer League a plantear un escenario de prevención, pues aquello podía explotar una ola de propagación incontrolable en Inglaterra, por lo que la temporada fue suspendida.

Dos semanas después, el ex futbolista informó que estaba recuperado, tras lo cual mandó un mensaje de prevención y agradecimiento a los seguidores del cuadro londinense, que se mantuvo al pendiente de su salud.

Otros deportistas, como el ciclista colombiano Fernando Gaviria y su compañero de equipo, el argentino Maximiliano Richeze, también dieron el ejemplo al mundo y se recuperaron del virus que comienza a expandirse en Sudamérica.

Aunque aún no reciben el alta médica, el argentino Ezequiel Garay, el francés Eliaquim Mangala y el español José Luis Gaya , jugadores del Valencia, club que reportó hasta el 35 por ciento de su plantilla contagiada, están en a fase final de su curación, por lo que le dan confianza a España.

AJ