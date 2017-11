Del Potro cae en París y no alcanza la Copa Masters

Juan Martín del Potro cayó el viernes en los cuartos de final del Masters de París y quedó sin posibilidades de clasificarse a la Copa Masters que cierra la temporada.

El argentino perdió 6-4, 6-7 (5), 6-4 ante el estadounidense John Isner, que a su vez mantuvo vivas sus esperanzas de conseguir el último boleto al torneo en Londres al que son invitados los ocho mejores de la temporada.

Del Potro necesitaba avanzar a las semifinales en París para desplazar a Pablo Carreño Busta del último puesto en Londres.

''Estoy fundido. Pero me entregué al máximo, y no tengo nada que reprocharme'', indicó Del Potro, quien remontó posiciones en el ranking a paso acelerado desde el Abierto de Estados Unidos, donde alcanzó las semifinales.

El oriundo de Tandil empezó el US Open en el puesto 47 del ranking para la Copa Masters, pero desde entonces ganó su primer título del año en Estocolmo, y además disputó la final del torneo de Basilea, donde cayó ante Roger Federer.

''He estado jugando partidos de tres sets, y hoy no tenía piernas, me quedé sin energía'', señaló. ''He estado tratando de ganar cada partido, y creo que este fue uno de mis mayores esfuerzos desde que volví a las canchas. Ahora es hora de ir a casa y disfrutar de las vacaciones”.

Isner enfrentará en semifinales al serbio Filip Krajinovic, quien avanzó cuando su oponente Rafael Nadal abandonó el torneo por una lesión de la rodilla derecha. El número uno del mundo puso en duda su participación en Londres, y si finalmente no juega en la capital británica, podría abrir la puerta para la participación de Del Potro, siempre y cuando Isner o Jack Sock no ganen el título en París.

Sin embargo, Del Potro descartó que pueda estar en Londres.

''No, no, me voy a casa'', respondió el argentino de 29 años cuando le preguntaron sobre la posibilidad de clasificarse por un retiro de Nadal.

Nadal experimentó los problemas el jueves en su triunfo en tercera ronda sobre el uruguayo Pablo Cuevas, en el que terminó el partido con la rodilla vendada.

''Voy a realizar el tratamiento, haré lo más que pueda para jugar en Londres'', dijo Nadal. ''Pero no puedo hablar sobre eso ahora mismo''.

El director del torneo, Guy Forget, elogió a Nadal por sus deseos de continuar jugando en uno de los tres torneos Masters que jamás ha ganado, a pesar del evidente dolor que sentía en el encuentro ante Cuevas.

''Todos conocemos a Rafa, y sabemos que cuando dice que hará algo, lo cumple'', dijo Forget. ''Me dijo, 'lo lamento' como 10 veces, como un niño que haya metido la pata. Le dije, 'no, no, yo lo lamento por ti'''.

