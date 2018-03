Daniel Arreola respeta expresiones de ''La Fiel''

Tras caer ante el Morelia el pasado viernes, en su regreso a Guadalajara, afición de Atlas apedreó el camión donde viajaba el equipo, lo cual no es correcto para el jugador Daniel Arreola, porque consideró que hay otras formas para que ''La Fiel'' exprese su malestar.

''La gente quiere manifestar su sentir, no estoy de acuerdo pero tampoco soy quien para decirles qué hagan y no. Creo que hay otras formas, hasta ahí, porque este tema siempre lo he manejado respetuosamente. Respeto actitudes, no estoy de acuerdo, son cosas a las que estamos propensos y tenemos que aguantar''.

Sabe que conforme pasen los partidos y no puedan conseguir triunfos, la afición estará más molesta, pero aseguró que nadie en el Atlas trabaja para empatar o perder, simplemente las cosas no salen como se quiere pese al gran esfuerzo que están haciendo.

''Es muy difícil, son cosas que no comparto. Si nos duele, pero es el sentir de la gente y estamos para poner la cara aquí. Esto va a cambiar, vendrán cosas buenas y estaremos peleando, porque vendrán muchas victorias. No les puedo decir más que gracias, sé que seguirán apoyando porque son la afición más fiel y esto cambiará, le daremos vuelta y festejaremos otras cosas''.

OF