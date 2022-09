Dani Alves llegó al futbol mexicano con la etiqueta de crack mundial, sin embargo, con la playera de los Pumas de la UNAM no ha tenido los resultados que todos esperaban, pues desde su llegada a México no ha logrado ganar ni un solo partido.

Andrés Lillini sigue sin encontrarle la posición idónea a la estrella brasileña, y a pesar de que no ofrece el mejor rendimiento sobre el campo, no lo mueve del once inicial y termina jugando siempre los 90 minutos. Esta cuestión ha levantado las críticas hacia Dani Alves, pues se considera que juega por imposición.

Pese a todo el entorno negativo, Alves trata de mantenerse alejado y dentro del vestuario de Pumas intenta hacer valer su condición de líder, alentando a sus compañeros antes de cada partido.

A través de un video compartido en redes sociales, se puede apreciar como Dani Alves le dice a sus compañeros que está bien hablar, pero ahora hay que demostrarlo sobre el terreno de juego.

"Muy bien ya de hablar, ya está todo hablado, hoy es día de hacerlo. Dejemos un poco de hablar. Hablar está bien, pero ya está, ya está. Tenemos que ir y comerlos", lanzó el brasileño.

Pumas se ubica en la penúltima posición de la tabla general del Apertura 2022, con apenas 10 puntos, producto de una victoria, 7 empates y cuatro derrotas, números que los tienen muy alejados de lo esperado tras los fichajes realizados en esta temporada.

