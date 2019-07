Cuerpo técnico mexicano, tranquilo tras vencer a Haití

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana no quiso entrar en pánico después del sufrido triunfo (1-0) sobre Haití.

Jorge Theiler, auxiliar del entrenador Gerardo Martino -quien no salió a conferencia por su suspensión-, comentó que el Tricolor manejó los tiempos en la semifinal de la Copa Oro y que sólo se falló al momento de anotar.

"El partido bajó el ritmo, la mayoría de ocasiones las generamos en el inicio. Controlamos en todo momento, pero nos faltó definirlo en la zona final", dijo el argentino, sin mencionar que el combinado nacional acumula dos duelos sin ganar en 90 minutos.

"Estamos felices con el resultado, principalmente por el esfuerzo que vienen realizando los jugadores", agregó.

Raúl Jiménez, por su parte, negó que por su mente haya pasado el penalti que falló en la serie ante Costa Rica, a la hora de cobrar el tiro desde los once pasos, contra Haití: "No, para nada, no pensé en ese penalti contra los ticos, hay que sacarse eso de la mente, ya pasó hace tres días, más que nada para mí fue una revancha y creo que lo hicimos bien, porque el balón entró y se pudo ganar".

Lo que sí le llega a preocupar al delantero es el desgaste físico por los dos tiempos extra jugados.

