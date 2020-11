Cuauhtémoc vs Riquelme: ¿Quién fue mejor?, debaten en redes

Un debate argentino por conocer a los mejores jugadores de su historia, se vio "afectado" cuando salió a relucir el nombre de Cuauhtémoc Blanco, histórico ex jugador mexicano.

Sebastián Domínguez, ex futbolista del América en 2007-2008, trató de explicar que cada país tenía al suyo, pero su argumento no fue bien comprendido por todos en Futbol 90.

El Pollo Vignolo se indignó cuando Sebastián Domínguez comparó a Juan Román Riquelme con Cuauhtémoc Blanco

"Yo me sentaba a hablar con los mexicanos en América y me decían: 'Cuauhtémoc Blanco es como Riquelme'. Ve a Televisa y di que no es lo mismo, te van a decir que eres un desubicado", señaló el ex defensor argentino.

Algunos conductores del programa de ESPN Argentina no comprendieron el mensaje del ex defensor de Vélez Sarsfield y negaron que fueran similares. Con todo respeto para Televisa, a mí no me parece que Cuauhtémoc Blanco sea como Riquelme", respondió Sebastián "Pollo" Vignolo.

"Para mí tampoco, pero en el resto del mundo no todos piensan igual. ¿Qué somos la voz del mundo nosotros?", respondió Domínguez.

Los aficionados de las redes también han emitido su opinión; mientras unos defienden al mexicano, otros prefieren al argentino, y unos más señalan que de los dos no se hace uno.

