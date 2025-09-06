¿Cuáles son las selecciones que ya tienen boleto para el Mundial 2026?

A falta de menos de un año para que inicie la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, ya hay algunos invitados a la fiesta máxima del fútbol mundial que han obtenido el ansiado boleto en su respectiva confederación.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR repasamos cuáles son las selecciones clasificadas de cara a la siguiente justa mundialista.

Estados Unidos, México y Canadá se convirtieron en los primeros invitados automáticos al ser los anfitriones de la justa, por lo que tenían su boleto asegurado para la máxima fiesta del fútbol.

Japón

El combinado nacional nipón se estableció como la primera selección en conseguir su pase a la Copa del Mundo por cuarta ocasión consecutiva. Además, tendrá la oportunidad de participar en su octava justa mundialista.

Nueva Zelanda

Se estableció como la segunda selección en clasificar a la Copa del Mundo, por lo que tiene su boleto para la que será su tercera participación en la historia de la justa mundialista.

Irán

El combinado nacional iraní obtuvo su boleto a falta de dos jornadas para el final de las eliminatorias asiáticas, por lo que será su cuarta clasificación al hilo y su séptima justa mundialista.

Uzbekistán

Se estableció como el primer debutante en asegurar su boleto a falta de una fecha para el cierre de las eliminatorias asiáticas, después de obtener un empate sin anotaciones ante Emiratos Árabes Unidos.

Corea del Sur

Una de las potencias en la confederación asiática, consiguió su boleto a la Copa del Mundo al mismo tiempo que Uzbekistán, por lo que tendrá su undécima clasificación consecutiva de doce posibles.

Jordania

Después de que Uzbekistán obtuvo su pase a la siguiente fase, el combinado nacional jordano se estableció como otra de las selecciones debutantes que tendrá actividad en 2026.

Australia

Los "aussies" obtuvieron su pase a su séptima Copa del Mundo después de vencer a Arabia Saudita en una final por la clasificación directa. Será su sexta participación consecutiva.

Marruecos

Después de su gran actuación en Qatar 2022, el combinado nacional marroquí refrendó el buen momento de su selección al convertirse en el primer clasificado de la confederación africana para la Copa del Mundo.

Argentina

La selección campeona defensora del título, obtuvo su pase a la Copa del Mundo después de conseguir el liderato en las eliminatorias sudamericanas, por lo que aseguró su decimonovena participación en la historia de la justa mundialista.

Brasil

El combinado nacional sudamericano aseguró su participación a falta de dos fechas, por lo que los dirigidos por Carletto Ancelotti continuarán como la única selección que ha visto actividad en todas las Copas del Mundo.

Ecuador

El equipo nacional que dirige Sebastián Beccacece consiguió su boleto tras empatar sin anotaciones ante Perú, por lo que con su clasificación tendrá actividad por quinta ocasión en la historia de la máxima fiesta del fútbol.

Uruguay

Los dirigidos por Marcelo Bielsa obtuvieron su pase a la Copa del Mundo tras golear a Perú en casa una fecha antes del cierre de la eliminatoria, por lo que tendrán actividad por decimoquinta ocasión en el certamen más importante en la historia del fútbol.

Colombia

El conjunto Tricolor consiguió su boleto tras golear 3-0 a Bolivia en casa en una gran fiesta con su gente; con ello regresarán a la justa mundialista después de no conseguir su pase para Qatar 2022.

Paraguay

La selección "albirroja" consiguió su boleto ante su gente después de igualar sin goles ante Ecuador, por lo que la afición paraguaya volverá a vibrar en una justa mundialista después de 15 años de ausencia, ya que no participaba desde Sudáfrica 2010.

