Una sola victoria en tres partidos del Apertura 2021 y una derrota que los tiene cerca de la eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf, tienen a Cruz Azul como blanco de críticas en este arranque de temporada.

Alexis Peña, defensor de La Máquina, reconoció que ya no pueden vivir del campeonato obtenido en el Guardianes 2021 y deben mejorar lo hecho. "No podemos vivir de eso (el campeonato) y debemos escribir una nueva historia. Hay que hacer lo del torneo pasado y de mejor manera o no nos va a alcanzar. Ahora los rivales ya nos tienen más estudiados", declaró en conferencia de prensa.

Hoy enfrentarán en el Estadio Azteca al líder Toluca, pero Alexis considera que el equipo capitalino está confiado y motivado para revertir la situación. "El campeonato quedó atrás, ahora pensamos en lo que viene. El equipo está confiado y motivado y qué mejor que demostrarlo contra los líderes. Se ha notado que al principio de los juegos nos ha costado, pero hay que estar más concentrados. También estamos confiados en dar la vuelta contra Rayados en Concacaf. No son los resultados esperados".

El torneo anterior el ex de Chivas no sumó minutos; hoy lleva dos encuentros de titular y reconoció que pensó en irse del equipo. "Sabía que era complicado, pero así es en un equipo grande. Siempre estamos trabajando para estos momentos", explicó.

Horario y dónde ver en vivo el partido Cruz Azul vs Toluca

Fecha y hora: Sábado 14 de agosto, 21:00 horas

Transmisión: TUDN, Canal 5

MF