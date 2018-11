Cruz Azul rechaza subestimar a Querétaro

Una de las tres derrotas que sufrió Cruz Azul en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX fue ante Querétaro, su oponente en cuartos de final, al que dejarán de subestimar para evitar una sorpresa.

El defensa Adrián Aldrete, en rueda de prensa, comentó que respetan al equipo de Gallos Blancos, que los venció 2-0 el pasado 20 de octubre en la jornada 13 del certamen.

"Tenemos que partir de ahí, ver lo que no hicimos bien, ver este tipo de situaciones y lo más importante, que salgamos y hagamos nuestro trabajo al 100 y no dejemos de hacer cosas que nos afecten", señaló.

Agregó que en el cotejo ante Querétaro les ganaron prácticamente en los últimos minutos, "hay que ser conscientes de que no tenemos que regalar nada, no subestimar al rival mucho menos, dándole esta seriedad y estas ganas e ilusión de hacer algo grande, ir paso a paso, tampoco pensar en otras cosas si no hemos empezado la Liguilla".

Para la serie que comenzará el miércoles en La Corregidora y terminará el sábado en el estadio Azteca, añadió que es un nuevo torneo y deberán ser inteligentes los 180 minutos en busca de ser regulares en toda la Liguilla.

"Empieza un nuevo torneo para nosotros, donde si bien no es a matar o morir en el primer partido tenemos que saber jugar los 180 minutos y buscar ser lo más regulares en toda la Liguilla, cuando planteamos así los partidos nos han salido buenos resultados, lo demostramos en temporada, pero viene lo más importante que es la Liguilla", indicó.

Sobre el estado de la cancha del estadio Azteca, donde se jugará la "vuelta", apuntó que el césped no estuvo bien en toda la temporada, pero tanto ellos como el equipo que los visitó debieron adaptarse, lo que tendrán que hacer una vez más.

"Nunca estuvo al 100, hubo partidos donde estuvo lastimado el campo, pero nos dedicamos a lo nuestro, igual que nos tuvimos que adaptar también el rival, no tengo idea de cómo esté (actualmente), pero con el descanso y cuidado que se le dio debe estar mucho mejor".

Comentó que si Gallos Blancos quiere reconocer la cancha previo al juego del sábado no habría problema, "uno quisiera jugar en las mejores condiciones siempre, pero no se puede, nos adaptamos a todo".

OF