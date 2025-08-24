Cruz Azul derrota al Toluca

Ni la tormenta eléctrica pudo detener a Cruz Azul.

Tras un retraso de 30 minutos, la Máquina salió con la misión clara y, aunque sufrió más de la cuenta, terminó sonriendo con un triunfo 1-0 sobre Toluca en el Olímpico Universitario. Con esta victoria, CU se confirmó como una nueva fortaleza celeste.

La racha invicta se mantiene y los dirigidos por Nicolás Larcamón ya suman seis partidos sin derrota y alcanzaron los 14 puntos, ubicándose como sublíderes del Apertura 2025 -de momento-. Ante el vigente campeón, Cruz Azul mostró temple, precisión y un rol protagónico que alimenta la ilusión de su afición.

El héroe de la noche fue Luka Romero. El juvenil ingresó de cambio para darle oxígeno ofensivo a los cementeros y cumplió con creces. Al minuto 77, un centro de Chiquete Orozco lo encontró en el área y, con un certero cabezazo, encendió la euforia en CU, que llevaba rato esperando el gol.

El festejo fue total, Larcamón brincó de alegría y corrió a abrazar a su cuerpo técnico, mientras Romero disfrutaba el momento con la tribuna. Ese tanto selló la victoria que se había negado durante buena parte del encuentro por la gran actuación de Hugo González bajo los tres palos.

Desde el arranque, Cruz Azul tomó el control del balón. José Paradela fue el motor en la generación de juego, filtrando pases y conectando con el ataque. El dominio era celeste, pero la falta de contundencia y el portero escarlata mantenían con vida a los visitantes.

Toluca apostó al orden y a la resistencia y Hugo González parecía imbatible, desviando todo lo que le llegaba. Sin embargo, un descuido defensivo fue suficiente para que el esfuerzo se esfumara y los Diablos Rojos regresaran con las manos vacías.

En los minutos finales, la tensión se apoderó del partido. Mohamed mandó a los suyos al frente, buscando el empate con balones aéreos y presión alta. Cruz Azul resistió con orden, defendió su ventaja y mostró carácter para cerrar una noche complicada en CU.

La victoria también fortalece la unión del grupo, pues Larcamón ha conseguido que figuras consolidadas como Antuna, Sepúlveda y Rivero se acoplen con jóvenes como Romero y Orozco, quienes empiezan a ganarse la confianza del plantel y la tribuna. La Máquina no solo gana, también convence con su estilo vertical y agresivo.

Antes de la pausa por la fecha FIFA, ambos tendrán duelos de visitante. La Máquina visitará a Chivas en Guadalajara, en lo que promete ser un choque de alto voltaje, mientras que Toluca se medirá al Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras, en un calendario que no da respiro.