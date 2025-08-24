Domingo, 24 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 24 de agosto de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del domingo 24 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • Pumas vs Puebla | 17:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |
  • Atlas vs América | 19:05 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tlaxcala vs Correcaminos | 12:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • San Luis vs Necaxa | 17:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

  • Osasuna vs Valencia CF | 09:00 horas | SKY Sports |
  • Villarreal vs Girona | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Real Sociedad vs Espanyol | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Real Oviedo vs Real Madrid | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

  • Everton vs Brighton | 07:00 horas | Caliente TV |
  • Crystal Palace vs Nottingham Forest | 07:00 horas | HBO MAX |
  • Fulham vs Manchester United | 09:30 horas | Caliente TV |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Serie A EN VIVO

  • Cagliari vs Fiorentina | 10:30 horas | Disney+ Premium |
  • Como 1907 vs Lazio | 10:30 horas | Disney+ Premium |
  • Juventus vs Parma | 12:45 horas | Disney+ Premium |
  • Atalanta vs Pisa Sporting Club | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

  • Lorient vs Rennes | 07:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |
  • Toulouse vs Stade Brestois | 09:15 horas | Caliente TV |
  • Le Havre AC vs Lens | 09:15 horas | Caliente TV |
  • Strasbourg Alsace vs Nantes | 09:15 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |
  • Lille vs AS Monaco | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Amistoso Femenino EN VIVO

  • América vs Barcelona | 12:00 horas | TUDN |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Bundesliga EN VIVO

  • Mainz 05 vs FC Köln | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Borussia M'gladbach vs Hamburger SV | 09:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • Ajax vs Heracles | 08:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

