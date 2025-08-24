Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del domingo 24 de agosto de 2025 EN VIVO.

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

Pumas vs Puebla | 17:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Atlas vs América | 19:05 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tlaxcala vs Correcaminos | 12:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

San Luis vs Necaxa | 17:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - La Liga EN VIVO

Osasuna vs Valencia CF | 09:00 horas | SKY Sports |

Villarreal vs Girona | 11:30 horas | SKY Sports |

Real Sociedad vs Espanyol | 11:30 horas | SKY Sports |

Real Oviedo vs Real Madrid | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Premier League EN VIVO

Everton vs Brighton | 07:00 horas | Caliente TV |

Crystal Palace vs Nottingham Forest | 07:00 horas | HBO MAX |

Fulham vs Manchester United | 09:30 horas | Caliente TV |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Serie A EN VIVO

Cagliari vs Fiorentina | 10:30 horas | Disney+ Premium |

Como 1907 vs Lazio | 10:30 horas | Disney+ Premium |

Juventus vs Parma | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Atalanta vs Pisa Sporting Club | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Lorient vs Rennes | 07:00 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Toulouse vs Stade Brestois | 09:15 horas | Caliente TV |

Le Havre AC vs Lens | 09:15 horas | Caliente TV |

Strasbourg Alsace vs Nantes | 09:15 horas | Caliente TV, FOX, Tubi |

Lille vs AS Monaco | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Amistoso Femenino EN VIVO

América vs Barcelona | 12:00 horas | TUDN |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Mainz 05 vs FC Köln | 07:30 horas | SKY Sports |

Borussia M'gladbach vs Hamburger SV | 09:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 24 de agosto de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Ajax vs Heracles | 08:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

