Estas son las consecuencias de sus actos. El astro portugués del Manchester United, Cristiano Ronaldo ha sido rechazado por el niño al cual le tiró el celular y de paso lastimó tras el manotazo, esto en el juego frente al Everton. Al darse cuenta, CR7 invitó al menor a Old Trafford para conocerlo, acción que rechazó el jovencito y su familia.

Según su madre, el niño tiene autismo y 14 años de edad, por lo que han denunciado a Cristiano Ronaldo y esperan que la autoridad haga su trabajo.

"¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tiene nada que decirle. Solo porque es Cristiano Ronaldo, ¿deberíamos hacerlo? Es como si le debiéramos un favor, pero no es así. Rechazamos la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro", confesó.

Además de esto, la madre del niño agredido puso en duda la deportividad del portugués, ya que nada le hubiera costado disculparse y devolverle su teléfono en el instante de los hechos.

"Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir: 'Lo siento'. Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. No son mis palabras, son las de mi hijo. Le afectó más a él que a mí, así que dejé que él lo decidiera: no quiere ir a Manchester y no quiere ver a Ronaldo", sentenció.

