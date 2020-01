Cristian Calderón, a Europa en dos o tres años

Conseguir triunfos en el Clausura 2020 que lleven al equipo a obtener el campeonato 13 es la meta que se ha trazado Cristian Calderón con el Guadalajara, iniciando con la Copa MX, luego la Liga MX y, cuando tenga ya varias copas que presumir con el Rebaño, entonces buscará emigrar a Europa, porque esa tarea ya la trae en agenda su agente y en México no jugaría para nadie más que no sea Chivas.

"Estamos para pelearle al que sea, porque hay mucha calidad. Somos un equipo de puros mexicanos y lo siento como si fuera la Selección mexicana”

-Cristian Calderón, jugador de Chivas.

“Me gustaría estar muchos años aquí, pero también me gustaría salir lo más rápido posible a Europa. Ya lo hablé, tuve un acercamiento con mi representante y le dije que si es México, no quiero salir. También tuve charla con Amaury (Vergara), con quien llegué a lo mismo, si no es una buena propuesta para salir, mejor me quedo a defender estos colores (porque en México ya no quiere otro equipo si no es Chivas). Me veo en dos o tres años en Europa”.

El “Chicote” no ha tenido ningún acercamiento con algún equipo del Viejo Continente, pero sabe que trabajando como lo ha venido haciendo la propuesta llegará tarde o temprano, porque es una meta que se ha puesto, no sin antes, dejarle títulos a Chivas.

“Hoy estoy concentrado a 100% en Chivas. Voy llegando y pienso en ganarme un lugar primeramente, ya luego veremos. Necesitamos pelear en equipo en el Clausura 2020, quiero ser titular, pero el técnico tiene la última palabra porque está muy competido”.

Calderón está consciente de que salir de titular mañana ante Juárez será difícil porque el técnico Luis Fernando Tena le ha dado la confianza a Miguel Ponce, elemento que desde su óptica, lo tiene bien ganado por la forma en la cual cerró el Apertura y, para él, es un orgullo competir con alguien tan capaz.

“Llegar aquí para disputar un lugar con Miguel Ponce (es un reto). Es de admirar también lo que ha logrado, es un elemento con mucha calidad, técnico, y estará la pelea muy buena por un lugar.

“Es bonito que te digan que he sido de los mejores, yo no lo veo así, sigo trabajando y es lo que me enseñaron mis papás, a valorar humildemente, respetar, ser una gran persona, un buen compañero y me reflejo en ellos”.

"El técnico decidirá quienes juegan. Si no me toca esta semana, ni tampoco la otra ni en la tercera, yo apoyo a mi compañero, al equipo”

-Cristian Calderón, jugador de Chivas



Van por el trofeo 13

Por el armado de Chivas, la calidad y cantidad de elementos con hambre de triunfo, los objetivos del equipo, los títulos de Liga y Copa, serán más fáciles de lograrse.

“(Chivas) tiene cinco campeonatos sin entrar a la Liguilla, estamos para pelearle a quien sea y donde sea, esa es la ideología. Me lo planteó Ricardo Peláez cuando hablé con él, que armaría un equipo para eso (pelear por el título). La directiva nos ha hablado de eso, de conseguir la 13 para el Guadalajara. No estamos para alcanzar a otros equipos, estamos para ganar por nosotros mismos”, afirmó Cristian Calderón.

El lateral izquierdo se siente feliz porque lo ha recibido muy bien la plantilla; y porque sus compañeros saben que caminan rumbo a un mismo objetivo.

“Veo al equipo, mis compañeros, muy compenetrados, acoplados. La competencia estará muy buena todo el torneo. Yo cuando no juego, lo tomó normal, es una pelea por un lugar y estará quien esté mejor, pero eso eleva el nivel del plantel”.

CIFRAS

34

juegos con Necaxa en Liga y Copa, con 10 goles

27

partidos con el Atlas en Liga y Copa, con un gol



