Cosas que pasan: Herrera

Miguel Herrera no se abstuvo de comentar sobre la goleada del River Plate a Chivas en la Colossus Cup, a propósito de que el América debutará en este evento mañana enfrentando a Boca Juniors. “Estamos en pretemporada y ellos van terminando su torneo, Chivas es un equipo que se está armando para el siguiente torneo”, acotó.

Por su parte, Paul Aguilar aseguró que las Águilas van con todo a este encuentro. “Es difícil cuando jugadores del primer equipo no están, pero hay que entender que son seleccionados, es normal que puedan tener un proceso diferente a nosotros”, explicó . “Hay competencia interna y será bueno que les den días de vacaciones, pero se ve que el compromiso es el Campeón de Campeones, esperemos que en ese juego estemos todos para conseguir el título”, completó.

Por ahora, las Águilas no cuentan con el chileno Nicolás Castillo y los argentinos Guido Rodríguez y Agustín Marchesín, todos ellos se encuentran en Brasil, donde se disputa la Copa América 2019, mientras que Édson Álvarez está con la Selección Mexicana en la Copa Oro.

De igual modo, Aguilar reiteró que el plantel es el ideal para encarar el Apertura 2019. “Estamos completos”, aseguró entre la incorporación de jóvenes canteranos y del único refuerzo confirmado hasta el momento, Rubén “Oso” González.

Finalmente, el lateral derecho exhortó por la importancia de ganar el Campeón de Campeones ante los Tigres, pero sin dejar de darle seriedad a los amistosos ante Boca Juniors, River Plate y Pumas, en su gira por Estados Unidos.

“(Tenemos un plantel) de mucha calidad, jóvenes que pueden pertenecer al primer equipo. Los juegos de preparación los tomamos con seriedad, pero para nosotros el más importante es contra los Tigres, pensamos en que vamos demasiados jóvenes, pero es darles ese beneficio de que puedan mostrarse”, finalizó.

Édson tiene las puertas abiertas

Miguel Herrera consideró que a diferencia de Diego Lainez, el mediocampista Édson Álvarez llegaría al futbol de Europa con una mayor madurez.

“Si sale que lo haga a donde él quiera. Nosotros queremos que se quede, pero también estamos conscientes de la aspiración del chavo. Tiene una gran madurez”, dijo.

Señaló que no sabe nada de este tema y tampoco ha platicado con el jugador. “A mí no (me han dicho nada), la verdad es que desde que se fue a Copa Oro no sabemos nada de él en el sentido de esto”, acotó.

PSV Eindhoven es el equipo que insite en los servicios del volante.